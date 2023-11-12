Ни пройти ни проехать. Одна из омских остановок превратилась в парковку для машин

Жалоба на ситуацию появилась в городском сообществе «ЧП Омск» в соцсети. Остановка общественного транспорта «Тарская улица» превратилась в парковку для машин. Автор поста отметил, что из-за обилия автомобилей иногда невозможно сесть на подъезжающую к остановке маршрутку.