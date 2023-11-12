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В Омске на одной из остановок начали парковаться машины

Ни пройти ни проехать. Одна из омских остановок превратилась в парковку для машин

12 ноября 2023, 05:28
Фото: 1MI

В Омске на одной из остановок начали парковаться машины

Омичи сообщают, что из-за водителей-нарушителей стало сложнее использовать общественный транспорт.

Жалоба на ситуацию появилась в городском сообществе «ЧП Омск» в соцсети. Остановка общественного транспорта «Тарская улица» превратилась в парковку для машин. Автор поста отметил, что из-за обилия автомобилей иногда невозможно сесть на подъезжающую к остановке маршрутку.

«На улице Фрунзе, 54 автомобили паркуются прямо на остановке общественного транспорта. Невозможно сесть в маршрутку из-за стоящих автомобилей», — рассказал омич.

По его мнению, такая проблема возникла из-за отсутствия необходимого количества парковочных мест, так как рядом много офисов и, соответственно, машин работников, которым некуда их ставить.

«Это центр, мест для парковки совсем мало. Хотелось бы, чтобы всем было удобно и безопасно. Можно как-то администрации города подумать о новых парковочных местах», — написал автор.
Фото: Скриншот паблика "ЧП Омск"
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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Автобусные остановки#Новости#Остановка#Анастасия Баянова#Остановка общественного транспорта
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