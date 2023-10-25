«Невозможно пройти к остановке». Омичи рассказали о яме с кипятком в центре города

Жалоба появилась в сообществе «Аварийный Омск» в соцсети. Ее автор отметил, что работы на участке начались в середине сентября. Однако после раскопки тепловых труб какие-либо действия прекратились. Из ямы идет пар, сами трубы же находятся в луже воды. По словам омича, такая ситуация значительно усложняет передвижение и путь к автобусной остановке.