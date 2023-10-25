«Невозможно пройти к остановке». Омичи рассказали о яме с кипятком в центре города

Posted 25 октября, 10:50
Published 25 октября, 10:50
Modified 25 октября, 10:53
Updated 25 октября, 10:53
Жалоба появилась в сообществе «Аварийный Омск» в соцсети. Ее автор отметил, что работы на участке начались в середине сентября. Однако после раскопки тепловых труб какие-либо действия прекратились. Из ямы идет пар, сами трубы же находятся в луже воды. По словам омича, такая ситуация значительно усложняет передвижение и путь к автобусной остановке.
«Граждане в том числе студенты технического университета не могут пройти к остановке библиотека им. Пушкина. Когда устранят данную проблему?» — добавил пользователь.
В комментариях к записи на вопрос ответила городская администрация. Ее представители сообщили о контроле за ситуацией, а также обозначили график проведения работ.
«По адресу: Красный Путь, 11 (библиотека им. Пушкина) имеется контролируемое повреждение на тепловых сетях. Проведение работ в период с 30 октября по 3 ноября», — сообщили в организации.