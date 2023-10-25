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Posted 25 октября, 10:50

Published 25 октября, 10:50

Modified 25 октября, 10:53

Updated 25 октября, 10:53

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«Невозможно пройти к остановке». Омичи рассказали о яме с кипятком в центре города

25 октября 2023, 10:50
Фото: 1MI
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Омичи рассказали о раскопанной тепловой трубе в центре города

По словам жителей, эта яма не только представляет опасность, но и мешает пройти к остановке общественного транспорта.

Жалоба появилась в сообществе «Аварийный Омск» в соцсети. Ее автор отметил, что работы на участке начались в середине сентября. Однако после раскопки тепловых труб какие-либо действия прекратились. Из ямы идет пар, сами трубы же находятся в луже воды. По словам омича, такая ситуация значительно усложняет передвижение и путь к автобусной остановке.

«Граждане в том числе студенты технического университета не могут пройти к остановке библиотека им. Пушкина. Когда устранят данную проблему?» — добавил пользователь.

В комментариях к записи на вопрос ответила городская администрация. Ее представители сообщили о контроле за ситуацией, а также обозначили график проведения работ.

«По адресу: Красный Путь, 11 (библиотека им. Пушкина) имеется контролируемое повреждение на тепловых сетях. Проведение работ в период с 30 октября по 3 ноября», — сообщили в организации.
Фото: Скриншот сообщества "Аварийный Омск"
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