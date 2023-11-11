УДХБ отсудило у омского дорожника крупный штраф за ремонт улицы в Нефтяниках

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Более трех лет назад — в январе 2020-го — строительная фирма «Континент», которой владеет Абгар Айрапетян, получила контракт на 155 млн рублей. По условиям договора, компания должна была отремонтировать проспект Губкина, улицу Магистральная и улицу Бархатовой.
К ремонту Магистральной — от улицы 50 лет Октября до Химиков — у заказчика Управления дорожного хозяйства и благоустройства возникли претензии. Через суд УДХБ рассчитывало взыскать штраф в размере 2,96 млн рублей.
Цена работ на улице Магистральная изначально составляла 105,9 млн рублей, но из-за экономии материалов подрядчик получил на 5,5 млн меньше. При этом при строительном контроле обнаружили нарушения в устройстве выравнивающего и верхних слоев асфальта на объекте по ремонту участка дорожно-транспортной сети по улице Магистральной. На некоторых участках толщина уложенного асфальта оказалась меньше, чем это было необходимо по условиям договора.
Всего заказчик нашел четыре нарушения. За каждое из них городское УДХБ потребовало оштрафовать строительную фирму «Континент» на 740 тысяч рублей. Компания с этим не согласилась и заявила, что так как дорога одна, то и штраф должен быть один. Суд согласился с доводами компании Айрапетяна.
«Установленные обстоятельства сами по себе не образуют самостоятельных составов нарушения обязательств по договору и в совокупности составляют одно нарушение, допущенное подрядчиком, что согласуется с позицией Верховного суда Российской Федерации, изложенной в определении от 19.01.2022 № 301-ЭС21-26267», — говорится в решении Арбитражного суда.
В итоге вместо 3 млн рублей строительную фирму «Континент» обязали выплатить только 500 тысяч рублей неустойки в пользу УДХБ.
Добавим, что компания приступила к ремонту и строительству дорог, зданий и благоустройству в 2010 году. В прошлом году у ООО «СФ „Континент“» было 6 контрактов на общую сумму 652 млн рублей. По итогам 2022 года фирма понесла убытки в размере 18,8 млн рублей.