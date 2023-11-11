УДХБ отсудило у омского дорожника крупный штраф за ремонт улицы в Нефтяниках

Всего заказчик нашел четыре нарушения. За каждое из них городское УДХБ потребовало оштрафовать строительную фирму «Континент» на 740 тысяч рублей. Компания с этим не согласилась и заявила, что так как дорога одна, то и штраф должен быть один. Суд согласился с доводами компании Айрапетяна.