Решилось через суд. Омская прокуратура обязала убрать выбоины с сельских дорог

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В пресс-центре прокуратуры Омской области сообщили о проверке в Марьяновском районе. Дело касалось качества автомобильных дорог. Проблему обнаружили в Пикетинском сельском поселении.
Как выяснили сотрудники ведомства при Марьяновском районе, в селе Пикетное на дорогах по улицам 1-я Советская и Гагарина были несколько крупных выбоин, которые сложно не заметить. Здесь также стерлись обочины и полностью разрушилось дорожное полотно на некоторых участках.
Прокуратуре пришлось обращаться в суд. Администрацию Пикетинского поселения обязали отремонтировать дороги до 1 ноября следующего года. Представители проверяющего ведомства проконтролируют исполнение требований суда.