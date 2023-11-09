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Published Сегодня, 10:14

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Updated Сегодня, 10:17

иллюстрация

Решилось через суд. Омская прокуратура обязала убрать выбоины с сельских дорог

9 ноября 2023, 10:14
Фото: Город55
иллюстрация

Омская прокуратура обязала муниципалитет убрать выбоины с сельских дорог

Проблему нельзя было игнорировать, так как некоторые участки проезжей части разрушились полностью.

В пресс-центре прокуратуры Омской области сообщили о проверке в Марьяновском районе. Дело касалось качества автомобильных дорог. Проблему обнаружили в Пикетинском сельском поселении.

Как выяснили сотрудники ведомства при Марьяновском районе, в селе Пикетное на дорогах по улицам 1-я Советская и Гагарина были несколько крупных выбоин, которые сложно не заметить. Здесь также стерлись обочины и полностью разрушилось дорожное полотно на некоторых участках.

Прокуратуре пришлось обращаться в суд. Администрацию Пикетинского поселения обязали отремонтировать дороги до 1 ноября следующего года. Представители проверяющего ведомства проконтролируют исполнение требований суда.

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