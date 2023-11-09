Решилось через суд. Омская прокуратура обязала убрать выбоины с сельских дорог

Как выяснили сотрудники ведомства при Марьяновском районе, в селе Пикетное на дорогах по улицам 1-я Советская и Гагарина были несколько крупных выбоин, которые сложно не заметить. Здесь также стерлись обочины и полностью разрушилось дорожное полотно на некоторых участках.