Слепили из того, что было. Омский бизнесмен сделал 386 кило пельменей почти без мяса

Одно из них было обнаружено в конце октября 2023 года. Местный предприниматель Евгений Дзюбан потратил на изготовление 386,84 кг пельменей «Домашние» только 69,1 кг мясного сырья. То есть содержание мяса в пельменях составило 18%, хотя нормой считается 60-80%. Из чего именно предприниматель слепил пельмени, остается вопросом. Но производителю выписали предостережение.