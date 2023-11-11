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Слепили из того, что было. Омский бизнесмен сделал 386 кило пельменей почти без мяса

11 ноября 2023, 03:38
Фото: 1MI
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В Омске бизнесмен сильно сэкономил и слепил 386 кг пельменей из 69 кг фарша

За нарушение предприниматель получил предостережение.

В региональном управлении Россельхознадзора поделились результатами мониторинга данных системы «Меркурий». С помощью нее в Омской области выявили уже 1214 нарушений.

Одно из них было обнаружено в конце октября 2023 года. Местный предприниматель Евгений Дзюбан потратил на изготовление 386,84 кг пельменей «Домашние» только 69,1 кг мясного сырья. То есть содержание мяса в пельменях составило 18%, хотя нормой считается 60-80%. Из чего именно предприниматель слепил пельмени, остается вопросом. Но производителю выписали предостережение.

Добавим, что Евгений Дзюбан зарегистрировал ИП в 2000 году. Он является учредителем и руководителем компании «Павлоградская слобода», которая специализируется на оптовой торговле мясом и мясными продуктами. В прошлом году выручка фирмы составила 93,2 млн рублей.

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#Бизнес#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Предприниматель#Новости#Пельмени#Опасные вещества#Предостережение#Юлия Истомина
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