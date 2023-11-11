Слепили из того, что было. Омский бизнесмен сделал 386 кило пельменей почти без мяса

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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В региональном управлении Россельхознадзора поделились результатами мониторинга данных системы «Меркурий». С помощью нее в Омской области выявили уже 1214 нарушений.
Одно из них было обнаружено в конце октября 2023 года. Местный предприниматель Евгений Дзюбан потратил на изготовление 386,84 кг пельменей «Домашние» только 69,1 кг мясного сырья. То есть содержание мяса в пельменях составило 18%, хотя нормой считается 60-80%. Из чего именно предприниматель слепил пельмени, остается вопросом. Но производителю выписали предостережение.
Добавим, что Евгений Дзюбан зарегистрировал ИП в 2000 году. Он является учредителем и руководителем компании «Павлоградская слобода», которая специализируется на оптовой торговле мясом и мясными продуктами. В прошлом году выручка фирмы составила 93,2 млн рублей.