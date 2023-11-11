«Победа» — все. В ТЦ на Левобережье Омска скоро обещают открыть новый супермаркет

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В торговом центре «АТ-Маркет» на Дианова летом закрылся на ремонт супермаркет «Победа». В скором времени вместо него на первом этаже должен открыться магазин под другим брендом — Evrospar.
Анонс появился в официальном сообществе сети супермаркетов, но точную дату пока не называют. Магазин на Дианова станет уже восьмым супермаркетом в Омске, который работает под нидерландским брендом.
Сеть «Евроспар» заработала в Омске в 2019 году. Учредителем ООО «Спар-Омск» является компания «Наш магазин», которой владеют омские предприниматели Дмитрий Шадрин и Виктор Шкуренко. По итогам прошлого года выручка «Спар-Омск» составила 981,2 млн рублей (+20%), а чистая прибыль — 22,1 млн рублей (-53%).