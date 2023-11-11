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«Победа» — все. В ТЦ на Левобережье Омска скоро обещают открыть новый супермаркет

11 ноября 2023, 11:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске анонсировали открытие нового супермаркета в ТЦ на Левобережье

Магазин в торговом центре на Дианова был закрыт на ремонт с августа 2023 года.

В торговом центре «АТ-Маркет» на Дианова летом закрылся на ремонт супермаркет «Победа». В скором времени вместо него на первом этаже должен открыться магазин под другим брендом — Evrospar.

Анонс появился в официальном сообществе сети супермаркетов, но точную дату пока не называют. Магазин на Дианова станет уже восьмым супермаркетом в Омске, который работает под нидерландским брендом.

Сеть «Евроспар» заработала в Омске в 2019 году. Учредителем ООО «Спар-Омск» является компания «Наш магазин», которой владеют омские предприниматели Дмитрий Шадрин и Виктор Шкуренко. По итогам прошлого года выручка «Спар-Омск» составила 981,2 млн рублей (+20%), а чистая прибыль — 22,1 млн рублей (-53%).

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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Магазин#Новости#Дмитрий Шадрин#Виктор Шкуренко#Открытие#Юлия Истомина#Супермаркет
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