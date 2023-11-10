«ГагаринМолл» вместо «Летура». В омский торговый центр планируют вдохнуть новую жизнь

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Торговый комплекс «Летур» планируют отремонтировать к июлю будущего года и открыть под названием «ГагаринМолл». В настоящее время помещения принадлежат нескольким владельцам.
«Во всей проектной документации здание именуется ТК „ГагаринМолл“, поскольку оно занимает существенный участок улицы Гагарина. Мы полагаем, это название будет легко запомнить омичам и гостям города», — передает слова предпринимателя Михаила Немчинова издание «Коммерческие вести».
Отметим, что название «Летур» произошло от сокращения имени и фамилии первого владельца комплекса Левана Турманидзе.
В настоящее время внутри здания идут ремонтные работы. Через месяц планируют начать восстанавливать фасад. В комплексе в будущем собираются сделать фудкорт по аналогии с московским «Депо». В помещениях ресторана должен появиться ночной клуб, а на крыше комплексе — кафе и рестораны. Часть помещений планируют сдать в аренду под офисы и магазины.
Ранее Город55 сообщал, что предприниматель Альви Джабраилов продал часть заброшенного ТК «Летур» новым владельцам.