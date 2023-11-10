«ГагаринМолл» вместо «Летура». В омский торговый центр планируют вдохнуть новую жизнь

В настоящее время внутри здания идут ремонтные работы. Через месяц планируют начать восстанавливать фасад. В комплексе в будущем собираются сделать фудкорт по аналогии с московским «Депо». В помещениях ресторана должен появиться ночной клуб, а на крыше комплексе — кафе и рестораны. Часть помещений планируют сдать в аренду под офисы и магазины.