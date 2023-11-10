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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Омский «Летур» планируют отремонтировать и открыть под названием «ГагаринМолл»

«ГагаринМолл» вместо «Летура». В омский торговый центр планируют вдохнуть новую жизнь

10 ноября 2023, 07:08
Фото: Яндекс Карты

Омский «Летур» планируют отремонтировать и открыть под названием «ГагаринМолл»

В здании должен появится ночной клуб и огромный фудкорт.

Торговый комплекс «Летур» планируют отремонтировать к июлю будущего года и открыть под названием «ГагаринМолл». В настоящее время помещения принадлежат нескольким владельцам.

«Во всей проектной документации здание именуется ТК „ГагаринМолл“, поскольку оно занимает существенный участок улицы Гагарина. Мы полагаем, это название будет легко запомнить омичам и гостям города», — передает слова предпринимателя Михаила Немчинова издание «Коммерческие вести».

Отметим, что название «Летур» произошло от сокращения имени и фамилии первого владельца комплекса Левана Турманидзе.

В настоящее время внутри здания идут ремонтные работы. Через месяц планируют начать восстанавливать фасад. В комплексе в будущем собираются сделать фудкорт по аналогии с московским «Депо». В помещениях ресторана должен появиться ночной клуб, а на крыше комплексе — кафе и рестораны. Часть помещений планируют сдать в аренду под офисы и магазины.

Ранее Город55 сообщал, что предприниматель Альви Джабраилов продал часть заброшенного ТК «Летур» новым владельцам.

В Омске Джабраилов продал часть заброшенного ТК «Летур» новым владельцам
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#Омск#Аренда#Кафе#Магазины#Евгений Игишев#Депо#Ремонтные работы#Фасад#Ночной клуб
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