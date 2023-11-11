«Парашюты» для экс-директора. В омском колледже сотрудников оставили без выплат

Повышать оклады преподавателям и мастерам производственного обучения в этом году никто не планирует. Но на собрании напомнили, что с 1 января увеличат МРОТ. Правда, для сотрудников, вынужденных работать на двух ставках, это не имеет никакого значения. Доплачивать до МРОТа будут тем, кто работает на одну ставку, а у остальных оклады получаются выше по сумме, значит и зарплаты останется прежней.