«Парашюты» для экс-директора. В омском колледже сотрудников оставили без выплат

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
С 2014 года в рабочем поселке Черлак работает филиал Сибирского профессионального колледжа. Открылся он после того, как в поселке реорганизовали профессиональное училище №26. Чтобы заработать хотя бы 30 тысяч в месяц, многие преподаватели берут себе по две ставки и выполняют большое количество дополнительной работы.
За так называемые «допы», к которым относится написание рабочих программ, заполнение Дневника.ру и других документов, а также участие в конкурсах, каждый месяц начисляли компенсационные и стимулирующие выплаты. Но, как рассказали педагоги Городу55, с июня платить их резко перестали. Поэтому сотрудники, выполняя все тот же объем работы, получали только зарплату за две ставки. За месяц выходила сумма примерно в 22 тысячи рублей.
Как сообщили преподавателям в колледже, деньги ушли на выплаты уволившимся пенсионерам. Из-за этого средств на компенсационные выплаты не осталось.
«Из-за низкой зарплаты и малой нагрузки уволились мастера-мужчины. В Черлаке от нас ушел один пенсионер, на его место взяли сотрудника, но не на все часы», — рассказала Городу55 одна из сотрудниц колледжа.
За разъяснениями по ситуации Город55 обратился в минобразования, которое является одним из учредителей Сибирского профессионального колледжа. Пока мы ждали ответ, коллектив Черлакского филиала успели собрать на встречу с новым и. о. директора колледжа Натальей Шевченко. Этот пост она заняла 24 октября 2023 года после ухода на пенсию прежнего руководителя Анатолия Борилова. Собрание 9 ноября организовали, видимо, для того, чтобы пресечь недовольные настроения среди педагогов.
На собрании сотрудникам объяснили, что в Сибирском профессиональном колледже есть фонд заработной платы. Каждый месяц на одного человека в нем предусмотрено 37 тысяч рублей, но последние месяцы денег в фонде не было. Почему так произошло, конкретно не сказали. Но этот зарплатный фонд также рассчитан на выплаты отпускных и компенсаций пенсионерам.
«В воздухе витала мысль, что директору колледжа по окончании договора выплатили „парашют“ в несколько миллионов, но прямым текстом нам этого не сказали», — сообщила преподавательница после собрания.
В пресс-службе омского минобразования Городу55 прямо на вопрос о выплате «парашютов» директору не ответили, но пояснили, что объем средств, направляемых на стимулирующие выплаты, рассчитывается с учетом необходимости выплаты гарантированной части зарплаты, которая включает оплату по окладам (ставкам) и компенсационные выплаты.
«С июня по август 2023 года фонд оплаты труда, направляемый колледжем на стимулирующие выплаты преподавателям и мастерам производственного обучения, объективно ниже среднемесячных сумм, сложившихся за январь–май 2023 года, в связи с оплатой часов годовой учебной нагрузки и отпускных сумм, в том числе компенсаций за неиспользованные отпуска сотрудникам при расторжении трудового договора», — говорится в ответе минобра.
В сентябре преподавателям и мастерам, как утверждают в ведомстве, установили премии к профпраздникам — Дню учителя и Дню среднего профессионального образования. Помимо этого 19 октября 2023 года из областного бюджета выделили дополнительные бюджетные ассигнования на повышение зарплаты.
«В ближайшее время будет рассчитан и направлен колледжу уточненный целевой показатель на 2023 год, что позволит определить объем средств на стимулирующие выплаты преподавателям и мастерам производственного обучения по итогам работы за 2023 год», — добавили в минобразовании.
На собрании сотрудникам, кстати, пообещали, что выплаты в ноябре и декабре будут, в том числе и за прошлые месяцы. Но такое развитие событий однозначно для педагогов и мастеров будет менее выгодным по выплатам. Дело в том, что сотрудники копят баллы за дополнительную работу.
«За все эти месяцы баллы соберут. И сумму, которая есть в фонде, разделят на эти баллы. Получается, если обычно балл стоит около 200 рублей, то теперь он может стоить и 10 рублей, потому что баллов за несколько месяцев мы накопили много, а денег в фонде нет», — пояснила Городу55 преподаватель.
Повышать оклады преподавателям и мастерам производственного обучения в этом году никто не планирует. Но на собрании напомнили, что с 1 января увеличат МРОТ. Правда, для сотрудников, вынужденных работать на двух ставках, это не имеет никакого значения. Доплачивать до МРОТа будут тем, кто работает на одну ставку, а у остальных оклады получаются выше по сумме, значит и зарплаты останется прежней.
Оказалось, для преподавателей колледжа также предусмотрена ежегодная премия, которая в личном деле обозначается под кодом «премия1». Однако сотрудники, отработавшие по несколько лет в учебном заведении, ни разу не удостоились такой выплаты.
Добавим, что летом, пока многие сотрудники были в отпусках, их заставляли разрабатывать рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и других материалов. Естественно, никаких распоряжений о вызове из отпуска в учреждении не издавали. В минобре уточнили, что предварительная педагогическая нагрузка на следующий учебный год распределяется в конце мая — начале июня, а значит сотрудники могут заняться разработкой до ухода в отпуск.
«Доработка (корректировка) рабочих программ на 1-е полугодие допускается до 20 сентября, на 2-е полугодие не позднее двух недель до его начала», — отметили в пресс-службе минобра.
Город55 продолжит следить за развитием ситуации в Сибирском профессиональном колледже.
В самом министерстве, кстати, не хватает сотрудников. Как ранее рассказывал Город55, главным специалистам и консультантам готовы платить до 50 тысяч рублей. Кандидаты, среди которых проведут конкурсный отбор, должны иметь высшее образование о опыт госслужбы.