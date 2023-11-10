Есть нюансы. Росавиация возобновит проверку посадки самолета рейса Сочи-Омск в поле

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Стало известно, что Росавиация займется дорасследованием инцидента с экстренной посадкой самолета в поле авиакомпании «Уральские авиалинии». Отчет об итогах проверки был уже готов, однако его отменили в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами».
Разберет в деталях ситуацию уже новая комиссия с другим председателем. В состав вошли представители авиакомпании «Аэрофлот», авиашколы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и Уральского МТУ Росавиации.
В рамках первого расследования специалисты Росавиации узнали, что экипаж самолета ошибся с определением фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Она в свою очередь перестала работать из-за нарушения целостности заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки. Она находилась на нише основной стойки шасси. Это случилось из-за естественного износа.
О дорасследовании пишут «Известия» со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления ведомства.
Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Новосибирской области в сентябре. Он летел из Сочи в Омск, но пилоты решили отправиться в соседний регион. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал.