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Есть нюансы. Росавиация возобновит проверку посадки самолета рейса Сочи-Омск в поле

10 ноября 2023, 08:25
Фото: Город55
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Росавиация проведет дорасследование посадки самолета рейса Сочи-Омск в поле

Ситуацию будут оценивать эксперты уже другой комиссии.

Стало известно, что Росавиация займется дорасследованием инцидента с экстренной посадкой самолета в поле авиакомпании «Уральские авиалинии». Отчет об итогах проверки был уже готов, однако его отменили в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами».

Разберет в деталях ситуацию уже новая комиссия с другим председателем. В состав вошли представители авиакомпании «Аэрофлот», авиашколы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и Уральского МТУ Росавиации.

В рамках первого расследования специалисты Росавиации узнали, что экипаж самолета ошибся с определением фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Она в свою очередь перестала работать из-за нарушения целостности заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки. Она находилась на нише основной стойки шасси. Это случилось из-за естественного износа.

О дорасследовании пишут «Известия» со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления ведомства.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Новосибирской области в сентябре. Он летел из Сочи в Омск, но пилоты решили отправиться в соседний регион. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал.

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#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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