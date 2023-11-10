Есть нюансы. Росавиация возобновит проверку посадки самолета рейса Сочи-Омск в поле

В рамках первого расследования специалисты Росавиации узнали, что экипаж самолета ошибся с определением фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Она в свою очередь перестала работать из-за нарушения целостности заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки. Она находилась на нише основной стойки шасси. Это случилось из-за естественного износа.