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Виталий Хоценко примет участие в заседании с участием лидеров России и Казахстана

Виталий Хоценко примет участие в заседании с участием лидеров России и Казахстана

9 ноября 2023, 08:40
Фото: Правительство Омской области
Сегодня, 9 ноября, в Костанае проходит Форум межрегионального сотрудничества двух стран.

Главный вопрос для обсуждения — влияние сельского хозяйства на экономику. В рамках мероприятия пройдет три панельных сессии — «Обеспечение продовольственной безопасности в современных условиях», «Цифровые технологии в АПК» и «Молодежь и сельское хозяйство: новые тренды в образовании».

Виталий Хоценко примет участие в заседании, на котором выступят Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомар. Участие глав государств в форуме является эффективной межгосударственной площадкой, направленной на развитие сотрудничества регионов России и Казахстана и развитие связей между странами.

Кроме того, правительство Омской области уделяет приоритетное внимание сотрудничеству с Казахстаном, так как он является основным внешнеторговым партнером региона и занимает первое место среди стран-инвесторов. Отмечается, что с начала 2023 года внешнеторговый оборот Омской области с Казахстаном продолжает расти, увеличившись в первом полугодии на 29,4% к соответствующему периоду прошлого года. По данным Омскстата, с участием казахстанского капитала на территории региона осуществляют деятельность 134 организации.

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#Омск#Омская область#Казахстан#Губернатор#Губернатор области#Сотрудничество#Новости#Форум#Международное сотрудничество#Анастасия Баянова
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