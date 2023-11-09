Виталий Хоценко примет участие в заседании с участием лидеров России и Казахстана

Кроме того, правительство Омской области уделяет приоритетное внимание сотрудничеству с Казахстаном, так как он является основным внешнеторговым партнером региона и занимает первое место среди стран-инвесторов. Отмечается, что с начала 2023 года внешнеторговый оборот Омской области с Казахстаном продолжает расти, увеличившись в первом полугодии на 29,4% к соответствующему периоду прошлого года. По данным Омскстата, с участием казахстанского капитала на территории региона осуществляют деятельность 134 организации.