Международное сотрудничество

Лишится приставки и. о. В Омске порекомендовали назначить Корчагина ректором ОмГТУ

Наблюдательный совет одобрил назначение исполняющего обязанности ректора Павла Корчагина на должность ректора вуза. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать Министерство науки и высшего образования.