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Международное сотрудничество

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2024
Лишится приставки и. о. В Омске порекомендовали назначить Корчагина ректором ОмГТУ
Наблюдательный совет одобрил назначение исполняющего обязанности ректора Павла Корчагина на должность ректора вуза. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать Министерство науки и высшего образования.
22 октября, 10:56
В Омске депутаты регионального парламента провели первые заседания осенней сессии
16 сентября, 12:14
Михаил Сутягинский рассказал о перспективах индустриального парка «Флагман» на ВЭФ-24
4 сентября, 07:50
Виталий Хоценко возглавил оргкомитет по проведению в Омске IV Форума ШОС
5 августа, 07:11
Приехали глянуть. Киргизия хочет закупать медицинское оборудование у Омской области
Делегация прибыла из соседней страны и познакомилась с тем, что производят местные компании в области медицины.
17 февраля, 12:30
Хоценко и Слуцкий обсудили возможность проведения в Омске Форума «Россия-Казахстан»
Предыдущий форум с участием глав двух государств прошел в Омске пять лет назад.
7 февраля, 12:01
2023
Итоги прямой линии с Владимиром Путиным. Главное
14 декабря 2023, 14:49
Хоценко актуализировал программу сотрудничества с Павлодарской областью до 2025 года
Документ подписали в рамках форума межрегионального сотрудничества, проходящего в Казахстане.
9 ноября 2023, 11:45
Виталий Хоценко примет участие в заседании с участием лидеров России и Казахстана
Сегодня, 9 ноября, в Костанае проходит Форум межрегионального сотрудничества двух стран.
9 ноября 2023, 08:40
Омск и белорусский Гомель стали городами-побратимами
Сейчас у Омска уже 30 городов-побратимов.
27 апреля 2023, 06:35
Александр Бурков договорился об увеличении поставок овощей и фруктов из Таджикистана
3 марта 2023, 11:03
Александр Бурков выступит на конференции по сотрудничеству в Таджикистане
2 марта 2023, 06:29

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