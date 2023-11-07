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Гости Веронского Евразийского экономического форума обсудили механизмы сотрудничества

Гости Веронского Евразийского экономического форума обсудили механизмы сотрудничества

7 ноября 2023, 18:36
Фото: Росконгресс
В городе Самарканде (Узбекистан) проходил XVI Веронский Евразийский экономический форум. На этом мероприятии собрались около 1000 участников из 27 разных стран.

Форум был посвящен обсуждению новых подходов к управлению, инвестициям и использованию технологий для модернизации различных отраслей — промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики.

Организаторами форума были ассоциация «Познаём Евразию» из Италии, Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Фонд Росконгресс. На мероприятии присутствовали политические деятели, эксперты, представители бизнеса и финансовые институты, которые обсудили возможности расширения экономического и торгового сотрудничества в рамках развития Большой Евразии.

На форуме были проведены встречи и дискуссии на разные темы, касающиеся сотрудничества в торговле, инвестициях и технологиях между странами Евразии. Также обсуждались перспективы развития рынков сырья и энергии. Сообщество, представляющее евразийское пространство, отметило значимость укрепления единого рынка на всем континенте.

Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что Веронский Евразийский экономический форум является площадкой для объединения усилий в достижении общей цели — демонстрации взаимной выгоды от сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Он также отметил, что форум состоялся именно в то время, когда обсуждаются новые правила игры в мире и экономический порядок.

Кроме деловой, форум предложил также богатую культурную программу. Состоялся кинофестиваль, где были представлены новые фильмы из Италии. Прошли музыкальный концерт под названием «Звезды Сан-Ремо» и выставка керамики мастеров из Флоренции и Самарканда, которые являются городами-побратимами.

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