Гости Веронского Евразийского экономического форума обсудили механизмы сотрудничества

Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что Веронский Евразийский экономический форум является площадкой для объединения усилий в достижении общей цели — демонстрации взаимной выгоды от сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Он также отметил, что форум состоялся именно в то время, когда обсуждаются новые правила игры в мире и экономический порядок.