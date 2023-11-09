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Омичам рассказали, при каких условиях можно ставить шлагбаум во дворе жилого дома

9 ноября 2023, 12:45
Фото: 1MI
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Омичам объяснили, при каких условиях можно ставить шлагбаумы

О правилах, которые важно соблюдать, рассказал начальник Госавтоинспекции Омской области Александр Киреев.

Так, устанавливать шлагбаум во дворе многоквартирного дома можно только в в случае, если у него сформирован участок. Решение об установке принимается собственниками жилья на общем собрании.

«Если хотя бы одно из условий не соблюдается, установление шлагбаума будет незаконным и зафиксируется как самовольный захват территории, которая относится к собственности города», — отметил Киреев.

Однако на этом правила не заканчиваются. Существует ряд других условий, выполнение которых при установлении преграды обязательно. Например, шлагбаум не должен мешать свободному передвижению пешеходов, инвалидов, велосипедистов и других участников дорожного движения.

Также необходимо обеспечить свободный проезд спецслужбам — скорой помощи, пожарным и другим. Чтобы не причинить вред людям и технике, шлагбаум должен были в исправном состоянии.

Вот еще несколько правил, о которых следует помнить:

  • Конструкция должна быть сертифицирована, иметь технический паспорт и инструкцию от завода-изготовителя. Только в таком случае она может эксплуатироваться.
  • На шлагбауме должны быть установлены датчики движения для автоматического подъема, когда рядом появляется человек или машина.
  • Обязательным условием является установка шлагбаума профессионалами, руководствуясь всеми нормами и правилами.
  • Участок дороги, на котором планируется установить шлагбаум, не должен являться дорогой для сквозного движения.
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#Омск#Перекрыто движение#Новости#Ограничения#Ограбление#Перекрытие дорог#Перекрытие#Анастасия Баянова#Шлагбаум#Шлагбаумы
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