Омичам рассказали, при каких условиях можно ставить шлагбаум во дворе жилого дома

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Так, устанавливать шлагбаум во дворе многоквартирного дома можно только в в случае, если у него сформирован участок. Решение об установке принимается собственниками жилья на общем собрании.
«Если хотя бы одно из условий не соблюдается, установление шлагбаума будет незаконным и зафиксируется как самовольный захват территории, которая относится к собственности города», — отметил Киреев.
Однако на этом правила не заканчиваются. Существует ряд других условий, выполнение которых при установлении преграды обязательно. Например, шлагбаум не должен мешать свободному передвижению пешеходов, инвалидов, велосипедистов и других участников дорожного движения.
Также необходимо обеспечить свободный проезд спецслужбам — скорой помощи, пожарным и другим. Чтобы не причинить вред людям и технике, шлагбаум должен были в исправном состоянии.
Вот еще несколько правил, о которых следует помнить: