Нарушают пешеходы и водители. В Омске назвали самые аварийные участки

Posted 25 октября, 04:53
Published 25 октября, 04:53
Modified 25 октября, 04:55
Updated 25 октября, 04:55
В Госавтоинспекции Омской области за неделю зарегистрировали 27 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 5 человек, 24 получили травмы. Полицейские отмечают, что в последнее время количество происшествий увеличилось в разы.
В ГИБДД назвали самые опасные участки для пешеходов на сегодняшний момент. Это переход возле дома № 7 по проспекту Комарова, в районе дома № 56 по улице 25-й Северной и дома № 8 по улице Бархатовой. На каждом из этих участков трижды сбивали пешеходов.
Полицейские напомнили омичам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Особенно внимательным нужно быть в гололед и снегопад.
Ранее Город55 сообщал, что пьяный омич сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на улице Серова. Ребенка отвезли в больницу.