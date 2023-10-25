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Posted 25 октября, 04:53

Published 25 октября, 04:53

Modified 25 октября, 04:55

Updated 25 октября, 04:55

В Омске назвали самые опасные участки для пешеходов

Нарушают пешеходы и водители. В Омске назвали самые аварийные участки

25 октября 2023, 04:53
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омске назвали самые опасные участки для пешеходов

За неделю на омских дорогах погибли 5 пешеходов, еще 24 человека получили травмы.

В Госавтоинспекции Омской области за неделю зарегистрировали 27 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 5 человек, 24 получили травмы. Полицейские отмечают, что в последнее время количество происшествий увеличилось в разы.

В ГИБДД назвали самые опасные участки для пешеходов на сегодняшний момент. Это переход возле дома № 7 по проспекту Комарова, в районе дома № 56 по улице 25-й Северной и дома № 8 по улице Бархатовой. На каждом из этих участков трижды сбивали пешеходов.

Полицейские напомнили омичам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Особенно внимательным нужно быть в гололед и снегопад.

Ранее Город55 сообщал, что пьяный омич сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на улице Серова. Ребенка отвезли в больницу.

Ребенок в больнице. В Омске пьяный мужчина сбил несовершеннолетнего мальчика
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#Происшествия#Омск#Пешеходы#Травмы#Правила дорожного движения#Госавтоинспекция#Евгений Игишев#Водители
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