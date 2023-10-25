Нарушают пешеходы и водители. В Омске назвали самые аварийные участки

В ГИБДД назвали самые опасные участки для пешеходов на сегодняшний момент. Это переход возле дома № 7 по проспекту Комарова, в районе дома № 56 по улице 25-й Северной и дома № 8 по улице Бархатовой. На каждом из этих участков трижды сбивали пешеходов.