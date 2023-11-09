Хоценко анонсировал новые субсидированные авиарейсы с января 2024 года

Напомним, что на субсидированных авиамаршрутах билеты будут обходиться пассажирам дешевле. Расходы компаний, которые ими занимаются, компенсируют из областного бюджета. Новая программа субсидированных направлений будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.