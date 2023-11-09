Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Хоценко анонсировал новые субсидированные авиарейсы с января 2024 года

Хоценко анонсировал новые субсидированные авиарейсы с января 2024 года

9 ноября 2023, 05:39
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Перевозчик будет продавать билеты пассажирам по сниженной цене, а власти региона компенсировать соответствующие расходы компаниям.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о субсидированных пассажирских перевозках. Рейсы запустят с января 2024 года. В программу субсидирования включат несколько востребованных направлений.

«По доступным ценам омичи смогут летать в Екатеринбург, Минеральные Воды, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Тобольск, Томск и Уфу. Билеты по на эти маршруты будут продаваться по специальному сниженному тарифу в рамках государственной программы обеспечения доступности авиаперевозок», — рассказал в своем телеграм-канале глава региона.

Напомним, что на субсидированных авиамаршрутах билеты будут обходиться пассажирам дешевле. Расходы компаний, которые ими занимаются, компенсируют из областного бюджета. Новая программа субсидированных направлений будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Крупная авиакомпания запустит прямые рейсы из Омска в Иркутск
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Омский аэропорт#Виталий Хоценко#Алина Ясинская#Субсидируемые рейсы
Подпишитесь
Бесконечная война
7 ноября, 10:35
Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе
Вчера, 07:47
Цены ползут вверх. Спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%
Сегодня, 06:12
Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров
Сегодня, 05:41
Владимир Путин назначил четырех судей и двух председателей суда в Омской области
Сегодня, 02:34
Потихоньку исчезают. В Омске осталось всего лишь два магазина обуви «Вестфалика»
Вчера, 11:33