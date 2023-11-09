Хоценко анонсировал новые субсидированные авиарейсы с января 2024 года

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о субсидированных пассажирских перевозках. Рейсы запустят с января 2024 года. В программу субсидирования включат несколько востребованных направлений.
«По доступным ценам омичи смогут летать в Екатеринбург, Минеральные Воды, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Тобольск, Томск и Уфу. Билеты по на эти маршруты будут продаваться по специальному сниженному тарифу в рамках государственной программы обеспечения доступности авиаперевозок», — рассказал в своем телеграм-канале глава региона.
Напомним, что на субсидированных авиамаршрутах билеты будут обходиться пассажирам дешевле. Расходы компаний, которые ими занимаются, компенсируют из областного бюджета. Новая программа субсидированных направлений будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.