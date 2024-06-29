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Субсидируемые рейсы

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Июнь
Изменения на бульваре Архитекторов, летний open-air и билеты на север. Омск сегодня
29 июня, 14:00
Март
Перерыв на разминку. С апреля омичи будут летать в Калининград через Казань
Пересадка по пути до самого западного города России будет длиться чуть больше часа.
20 марта, 06:14
Январь
Летают все чаще. За год омский аэропорт обслужил больше 1,5 миллиона пассажиров
Пассажиропоток местного аэровокзала существенно вырос за прошедшие 12 месяцев.
9 января, 10:57
Ноябрь 2023
Планы до нового года. В Омской области хотят запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим
16 ноября 2023, 08:15
Хоценко анонсировал новые субсидированные авиарейсы с января 2024 года
Перевозчик будет продавать билеты пассажирам по сниженной цене, а власти региона компенсировать соответствующие расходы компаниям.
9 ноября 2023, 05:39
Спасение бездомной собаки, льготные рейсы и наркопритон в квартире. Омск за день
5 ноября 2023, 13:55
Ханты-Мансийск и Минводы. Куда еще омичи смогут дешево слетать в 2024 году
5 ноября 2023, 04:12

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