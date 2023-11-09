Хоценко актуализировал программу сотрудничества с Павлодарской областью до 2025 года

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Сотрудничество регионов подразумевает под собой наращивание взаимного товарооборота в промышленности, АПК, развитие культурных связей, в частности, проведение совместных фестивалей. Кроме того, внимание будет уделяться обмену опытом в сферах образования, науки и здравоохранении.
«Делегация Омской области работает на Форуме регионов России и Казахстана в Костанае. Президенты наших стран сегодня дали старт форуму. Омская область со своей стороны подписала соглашение с соседним приграничным регионом Казахстана — Павлодарской областью. Это план мероприятий по реализации ранее подписанной программы сотрудничества. Определили направления дальнейшего взаимодействия. У нас много хороших перспектив и в экономике, и в гуманитарной сфере», — рассказал Виталий Хоценко.
Отмечается, что двустороннее сотрудничество стимулирует территориальная близость Павлодарской области Республики Казахстан и Омской области, так как регионы взаимодействуют практически на всех направлениях. Межрегиональное сотрудничество осуществляется на основе Соглашения между Правительством Омской области РК и Акиматом Павлодарской области РК с 2015 года.
Сейчас ученые Омской и Павлодарской областей сотрудничают в сферах семеноводства и ускоренного размножения новых сортов зерновых, организована взаимная поставка зерна, злаков, овощей, кондитерских и макаронных изделий, молочной продукции. Взаимные поставки химической промышленности также занимают ведущую позицию. Павлодарские предприятия поставляют на омский рынок алюминий, полипропиленовые мешки, уголь, глинозем и другую нефтехимическую продукцию.
Активно сотрудничают и образовательные учреждения регионов, Омская область имеет развитые культурные связи с Павлодарской областью.