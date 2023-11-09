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Хоценко актуализировал программу сотрудничества с Павлодарской областью до 2025 года

Хоценко актуализировал программу сотрудничества с Павлодарской областью до 2025 года

9 ноября 2023, 11:45
Фото: Правительство Омской области
Документ подписали в рамках форума межрегионального сотрудничества, проходящего в Казахстане.

Сотрудничество регионов подразумевает под собой наращивание взаимного товарооборота в промышленности, АПК, развитие культурных связей, в частности, проведение совместных фестивалей. Кроме того, внимание будет уделяться обмену опытом в сферах образования, науки и здравоохранении.

«Делегация Омской области работает на Форуме регионов России и Казахстана в Костанае. Президенты наших стран сегодня дали старт форуму. Омская область со своей стороны подписала соглашение с соседним приграничным регионом Казахстана — Павлодарской областью. Это план мероприятий по реализации ранее подписанной программы сотрудничества. Определили направления дальнейшего взаимодействия. У нас много хороших перспектив и в экономике, и в гуманитарной сфере», — рассказал Виталий Хоценко.

Отмечается, что двустороннее сотрудничество стимулирует территориальная близость Павлодарской области Республики Казахстан и Омской области, так как регионы взаимодействуют практически на всех направлениях. Межрегиональное сотрудничество осуществляется на основе Соглашения между Правительством Омской области РК и Акиматом Павлодарской области РК с 2015 года.

Сейчас ученые Омской и Павлодарской областей сотрудничают в сферах семеноводства и ускоренного размножения новых сортов зерновых, организована взаимная поставка зерна, злаков, овощей, кондитерских и макаронных изделий, молочной продукции. Взаимные поставки химической промышленности также занимают ведущую позицию. Павлодарские предприятия поставляют на омский рынок алюминий, полипропиленовые мешки, уголь, глинозем и другую нефтехимическую продукцию.

Активно сотрудничают и образовательные учреждения регионов, Омская область имеет развитые культурные связи с Павлодарской областью.

Виталий Хоценко примет участие в заседании с участием лидеров России и Казахстана
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#Омск#Омская область#Казахстан#Губернатор#Губернатор области#Сотрудничество#Новости#Форум#Международное сотрудничество#Анастасия Баянова
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