Хоценко актуализировал программу сотрудничества с Павлодарской областью до 2025 года

Отмечается, что двустороннее сотрудничество стимулирует территориальная близость Павлодарской области Республики Казахстан и Омской области, так как регионы взаимодействуют практически на всех направлениях. Межрегиональное сотрудничество осуществляется на основе Соглашения между Правительством Омской области РК и Акиматом Павлодарской области РК с 2015 года.