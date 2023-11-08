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Мэр города осмотрел один из старых пятиэтажных домов Советского округа

Сергей Шелест оценил ход работ по ремонту 60-летнего дома в Советском округе

8 ноября 2023, 11:56
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр города осмотрел один из старых пятиэтажных домов Советского округа

В своем телеграм-канале Шелест рассказал о ходе капитального ремонта дома с неполным каркасом.

Жилое здание построено в 1964 году и за почти 60 лет эксплуатации здесь ни разу не проводился капитальный ремонт.

«В этом году по мировому соглашению мы направили на усиление конструктива дома 11,6 миллионов рублей. Еще почти 20 миллионов выделили на его утепление. На финише пятиэтажку обошьют сайдингом», — рассказал мэр.

Сейчас подрядчик ООО «РСК Лидер» продолжает герметизацию межпанельных швов, установку кронштейнов и узлов опирания, а также утепление фасад дома. Кроме того, рабочие уже выполнили работы по усилению балконов. Общий процент готовности — более 50%.

Шелест также добавил, что в этом году на восстановление 6 домов серии 1-335 было выделено порядка 140 миллионов рублей и уже закладываются средства в бюджет 2024 года.

Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
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#Ремонт#Омск#Капитальный ремонт#Мэр#Новости#Мэр Омска#Ремонтные работы#Анастасия Баянова
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