Жители омского общежития остались без окон и отопления в минусовую температуру

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
О проблеме напомнил один из местных жителей в сообществе «Инцидент Омск» в социальной сети. Он рассказал, что жильцы дома по адресу Мира 167б, где уже больше года идут ремонтные работы, все еще находятся без окон в общих коридорах и отопления, несмотря на стабильную «минусовую» температуру и недавно выпавший снег.
«Подрядчик только кормит завтраками нас, а все стоит, в общих коридорах тоже минусовая температура, не спасают даже радиаторы, дети сидят дома на больничных, так как постоянно простывают», — рассказал омич.
Отсутствие окон — далеко не единственная проблема, имеющаяся в пятиэтажке. Состояние инженерных сетей также оставляет желать лучшего, по словам жильцов, они требуют замены уже очень давно. Кроме того, холод установился не только в коридорах, но и в комнатах, однако люди вынуждены мириться с этим, так как на жалобы никто не реагирует.
«Очень хотелось бы знать, когда мы начнем жить, как все нормальные люди, в тепле, а не жить на улице? Когда будет произведена замена инженерных сетей? В подвали свищи, в комнатах отопление ниже среднего, мы устали жить на улице, очень надеемся на то, что все-таки на нас обратят внимание», — написал местный житель.
Напомним, что о проблемах в доме стало известно давно. Так, например, в начале лета кровля общежития не выдержала обильного ливня, из-за чего квартиры на последнем этаже оказались затоплены. До этого в здании проведи ремонт стены, во время которого жильцам приходилось справлять нужду в необычном месте — на кухне.