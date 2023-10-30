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Жители омской пятиэтажки пожаловались на отсутствие элементарных удобств

Жители омского общежития остались без окон и отопления в минусовую температуру

30 октября 2023, 14:09

Жители омской пятиэтажки пожаловались на отсутствие элементарных удобств

По словам омичей, ремонт дома идет уже год, однако местные жители не замечают улучшения ситуации.

О проблеме напомнил один из местных жителей в сообществе «Инцидент Омск» в социальной сети. Он рассказал, что жильцы дома по адресу Мира 167б, где уже больше года идут ремонтные работы, все еще находятся без окон в общих коридорах и отопления, несмотря на стабильную «минусовую» температуру и недавно выпавший снег.

«Подрядчик только кормит завтраками нас, а все стоит, в общих коридорах тоже минусовая температура, не спасают даже радиаторы, дети сидят дома на больничных, так как постоянно простывают», — рассказал омич.

Отсутствие окон — далеко не единственная проблема, имеющаяся в пятиэтажке. Состояние инженерных сетей также оставляет желать лучшего, по словам жильцов, они требуют замены уже очень давно. Кроме того, холод установился не только в коридорах, но и в комнатах, однако люди вынуждены мириться с этим, так как на жалобы никто не реагирует.

«Очень хотелось бы знать, когда мы начнем жить, как все нормальные люди, в тепле, а не жить на улице? Когда будет произведена замена инженерных сетей? В подвали свищи, в комнатах отопление ниже среднего, мы устали жить на улице, очень надеемся на то, что все-таки на нас обратят внимание», — написал местный житель.

Напомним, что о проблемах в доме стало известно давно. Так, например, в начале лета кровля общежития не выдержала обильного ливня, из-за чего квартиры на последнем этаже оказались затоплены. До этого в здании проведи ремонт стены, во время которого жильцам приходилось справлять нужду в необычном месте — на кухне.

Фото: Скриншот сообщества "Инцидент Омск"
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#Омск#Аварийное жилье#Аварийные дома#Новости#Жалоба#Аварийное здание#Анастасия Баянова
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