Жители омского общежития остались без окон и отопления в минусовую температуру

Отсутствие окон — далеко не единственная проблема, имеющаяся в пятиэтажке. Состояние инженерных сетей также оставляет желать лучшего, по словам жильцов, они требуют замены уже очень давно. Кроме того, холод установился не только в коридорах, но и в комнатах, однако люди вынуждены мириться с этим, так как на жалобы никто не реагирует.