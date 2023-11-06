Сказки и биографии. Что смотрели омичи в кинотеатрах в октябре

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Стало известно, каким фильмам омичи отдавали предпочтения в кинотеатрах в октябре. Так, согласно данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, лидером проката в регионе стала сказка «По щучьему велению». Ленту посмотрели 25 тысяч омичей, фильм собрал больше 5,1 млн рублей.
В прошлом месяце биографическая драма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра» собрала в прокате 3,8 млн, фильм «Барби» заработал в Омске 1,6 млн, комедия «Вася не в себе» — 1,1 млн, мультфильм «Смешарики снимают кино» — 900 тысяч рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что омский режиссер снял криминальный боевик о группе киллеров на улицах города.