Сказки и биографии. Что смотрели омичи в кинотеатрах в октябре

Стало известно, каким фильмам омичи отдавали предпочтения в кинотеатрах в октябре. Так, согласно данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, лидером проката в регионе стала сказка «По щучьему велению». Ленту посмотрели 25 тысяч омичей, фильм собрал больше 5,1 млн рублей.