Воровал конфеты и бритвенные станки. Омич отправится в колонию за кражи из магазинов

В марте нынешнего года омич освободился из колонии, где также находился за кражи из магазинов. Злоумышленник выносил автопроигрыватели, музыкальные колонки и крупногабаритные инструменты. В списке похищенных предметов также мягкая игрушка из цветочного павильона и туалетная вода из парфюмерного магазина.