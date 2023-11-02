Воровал конфеты и бритвенные станки. Омич отправится в колонию за кражи из магазинов

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Октябрьском суде Омска вынесли приговор мужчине за серию краж из супермаркетов. Всего доказали 12 эпизодов, сумма ущерба составила 125 тысяч рублей, сообщили 2 ноября в региональном УМВД.
В марте нынешнего года омич освободился из колонии, где также находился за кражи из магазинов. Злоумышленник выносил автопроигрыватели, музыкальные колонки и крупногабаритные инструменты. В списке похищенных предметов также мягкая игрушка из цветочного павильона и туалетная вода из парфюмерного магазина.
Омича задержали, когда он пытался украсть 20 коробок конфет и 12 упаковок бритвенных станков. Товар фигурант спрятал в детской коляске.
Продукцию мужчина продавал, а деньги тратил на алкоголь. Злоумышленника приговорили к 9 месяцам колонии строгого режима.