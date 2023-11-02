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Воровал конфеты и бритвенные станки. Омич отправится в колонию за кражи из магазинов

2 ноября 2023, 06:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске мужчина получил срок за серию краж из супермаркетов

Всего было доказано 12 эпизодов. Сумма ущерба составила 125 тысяч рублей.

В Октябрьском суде Омска вынесли приговор мужчине за серию краж из супермаркетов. Всего доказали 12 эпизодов, сумма ущерба составила 125 тысяч рублей, сообщили 2 ноября в региональном УМВД.

В марте нынешнего года омич освободился из колонии, где также находился за кражи из магазинов. Злоумышленник выносил автопроигрыватели, музыкальные колонки и крупногабаритные инструменты. В списке похищенных предметов также мягкая игрушка из цветочного павильона и туалетная вода из парфюмерного магазина.

Омича задержали, когда он пытался украсть 20 коробок конфет и 12 упаковок бритвенных станков. Товар фигурант спрятал в детской коляске.

Продукцию мужчина продавал, а деньги тратил на алкоголь. Злоумышленника приговорили к 9 месяцам колонии строгого режима.

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#Происшествия#Преступление#Кража#Омск#Колония#Продажа#Конфеты#Гипермаркет#Евгений Игишев
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