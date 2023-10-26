Тело нашли электрики. В Омске вынесли приговор убийце-рецидивисту

Posted Вчера, 13:37
Published Вчера, 13:37
Modified Вчера, 13:40
Updated Вчера, 13:40
Приговор вынесен 60-летнему жителю Большереченского района, ранее судимому за кажи и убийство. Он признан виновным в разбое, убийстве, сопряженным с разбоем и краже с проникновением в чужое помещение.
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2022 года в селе Почекуево мужчина через окно проник в дом 74-летнего пенсионера, так как знал, что у него могут быть накопленные деньги. После он жестоко избил потерпевшего, от ударов пожилой сельчанин скончался на месте.
Злоумышленник похитил из дома 12 тысяч рублей, а из кладовой — спрятанные в стеклянных банках денежные купюры и монеты на общую сумму более 430 тысяч рублей, после чего скрылся. Мужчина был задержан благодаря совместным грамотным действиям следователей и сотрудников полиции.
Сегодня, 26 октября, приговором областного суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.