Тело нашли электрики. В Омске вынесли приговор убийце-рецидивисту

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2022 года в селе Почекуево мужчина через окно проник в дом 74-летнего пенсионера, так как знал, что у него могут быть накопленные деньги. После он жестоко избил потерпевшего, от ударов пожилой сельчанин скончался на месте.