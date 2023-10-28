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Крутили вчетвером. В Омске задержали похитителя роботов-пылесосов

28 октября 2023, 04:04
Фото: Управление МВД России по Омской области
Скриншот

Омич пытался под курткой вынести два робота-пылесоса из гипермаркета

Злоумышленник планировал в дальнейшем продать украденную технику. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 4 лет колонии.

В Омске мужчина пытался вынести под курткой два робота-пылесоса из гипермаркета, сообщили сегодня, 28 октября, в пресс-службе омской полиции. Момент преступления попал на запись с камер видеонаблюдения.

Видно, как злоумышленник ходит по магазину, он берет коробки с пылесосами и кладет их в тележку под куртку. Мужчина попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар, это заметил работник торгового зала. Омич решил убежать из магазина, но встретил на своем пути охранников. Злоумышленник пытался вырваться, его скрутили четыре человека.

Злоумышленником оказался 32-летний житель Советского округа. Ранее мужчина уже был судим за кражи. Технику омич планировал в дальнейшем перепродать. На подозреваемого завели уголовное дело, ему грозит до 4 лет колонии.

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#Происшествия#Видео#Кража#Полиция#Омск#Уголовное дело#Грабеж#Наказание#Похищение#Гипермаркет#Евгений Игишев
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