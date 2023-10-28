Крутили вчетвером. В Омске задержали похитителя роботов-пылесосов

Видно, как злоумышленник ходит по магазину, он берет коробки с пылесосами и кладет их в тележку под куртку. Мужчина попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар, это заметил работник торгового зала. Омич решил убежать из магазина, но встретил на своем пути охранников. Злоумышленник пытался вырваться, его скрутили четыре человека.