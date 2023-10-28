Крутили вчетвером. В Омске задержали похитителя роботов-пылесосов

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В Омске мужчина пытался вынести под курткой два робота-пылесоса из гипермаркета, сообщили сегодня, 28 октября, в пресс-службе омской полиции. Момент преступления попал на запись с камер видеонаблюдения.
Видно, как злоумышленник ходит по магазину, он берет коробки с пылесосами и кладет их в тележку под куртку. Мужчина попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар, это заметил работник торгового зала. Омич решил убежать из магазина, но встретил на своем пути охранников. Злоумышленник пытался вырваться, его скрутили четыре человека.
Злоумышленником оказался 32-летний житель Советского округа. Ранее мужчина уже был судим за кражи. Технику омич планировал в дальнейшем перепродать. На подозреваемого завели уголовное дело, ему грозит до 4 лет колонии.