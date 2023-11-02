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Максим Попков вошел в число владельцев фирмы «Вэлта»

Директор столичной «дочки» омской «Вэлты» стал ее новым учредителем

2 ноября 2023, 09:31
Фото: 1MI

Максим Попков вошел в число владельцев фирмы «Вэлта»

Андрей Геращенко и Екатерина Кудинова сделали своим компаньоном Максима Попкова.

В обществе с ограниченной ответственностью «Высоковольтные электротехнические аппараты» («Вэлта»), прописанном в Москве на Пресненской набережной, изменился список учредителей. До недавнего времени уставный капитал компании принадлежал напополам Андрею Геращенко и Екатерине Кудиновой, но 1 ноября учредители передали по 10% каждый Максиму Попкову.

Стоит отметить, что, несмотря на свою столичную прописку, «Вэлта» имеет прямое отношение к омскому бизнесу. Тот же Андрей Геращенко совместно с Михаилом Кудиновым (предположительно родственником Екатерины Кудиновой) совместно владеют ООО «Производственное объединение „Высоковольтные электротехнические аппараты“», зарегистрированном в Омске. ПО «Вэлта» производит аппараты, фигурирующие в названии обеих фирм, а просто «Вэлта» продает их оптом.

Дело процветает: выручка производственного объединения за 2022 год составила почти 2 млрд рублей, а торговой фирмы — почти 600 млн рублей. Благодаря этому Андрей Геращенко занял почетную 56-ю позицию в рейтинге самых богатых омичей за 2022 год, составленном Городом55.

Кстати, Максим Попков (судя по первым двум цифрам ИНН, новосибирец) с сентября 2022 года занимает пост генерального директора ООО «Вэлта». Андрей Геращенко с августа текущего года является директором фирмы.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Переход доли#Вэлта#Максим Попков#Андрей Геращенко
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