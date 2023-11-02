Директор столичной «дочки» омской «Вэлты» стал ее новым учредителем

Стоит отметить, что, несмотря на свою столичную прописку, «Вэлта» имеет прямое отношение к омскому бизнесу. Тот же Андрей Геращенко совместно с Михаилом Кудиновым (предположительно родственником Екатерины Кудиновой) совместно владеют ООО «Производственное объединение „Высоковольтные электротехнические аппараты“», зарегистрированном в Омске. ПО «Вэлта» производит аппараты, фигурирующие в названии обеих фирм, а просто «Вэлта» продает их оптом.