Владелец Тюкалинского маслокомбината Чернявский приобрел еще одну фирму

«МСК Логистик» прописан в городе Тюкалинск в Омской области. Его специализация — «Деятельность автомобильного грузового транспорта», выручка за прошлый год превысила 36 млн рублей. Стоит отметить, что бывший и нынешний бенефициары этой фирмы являются компаньонами: они совместно владеют Тюкалинским маслосыркомбинатом, одним из крупнейших предприятий молочной промышленности в регионе. Чернявскому принадлежат 80% УК, Сорокиной — 20%.