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Тюкала

Владелец Тюкалинского маслокомбината Чернявский приобрел еще одну фирму

3 октября 2023, 09:30
Тюкала
Теперь бизнесмен является единственным учредителем ООО «МСК Логистик».

В обществе с ограниченной ответственностью «МСК Логистик» изменилась структура собственности. Уставный капитал этой фирмы, принадлежавший Оксане Сорокиной, перешел к Александру Чернявскому. Директор при этом остается прежний — Владимир Кнауб, занимающий этот пост с 2018 года.

«МСК Логистик» прописан в городе Тюкалинск в Омской области. Его специализация — «Деятельность автомобильного грузового транспорта», выручка за прошлый год превысила 36 млн рублей. Стоит отметить, что бывший и нынешний бенефициары этой фирмы являются компаньонами: они совместно владеют Тюкалинским маслосыркомбинатом, одним из крупнейших предприятий молочной промышленности в регионе. Чернявскому принадлежат 80% УК, Сорокиной — 20%.

В мае 2023 года Город55 писал о том, что Чернявский и Сорокина совместно создали ООО «Управляющая компания „Актив-Консалтинг“», специализация которого — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Владельцы тюкалинского маслокомбината Чернявский и Сорокина создали собственную УК
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Александр Чернявский#Покупка фирм
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