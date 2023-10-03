Владелец Тюкалинского маслокомбината Чернявский приобрел еще одну фирму

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:30
В обществе с ограниченной ответственностью «МСК Логистик» изменилась структура собственности. Уставный капитал этой фирмы, принадлежавший Оксане Сорокиной, перешел к Александру Чернявскому. Директор при этом остается прежний — Владимир Кнауб, занимающий этот пост с 2018 года.
«МСК Логистик» прописан в городе Тюкалинск в Омской области. Его специализация — «Деятельность автомобильного грузового транспорта», выручка за прошлый год превысила 36 млн рублей. Стоит отметить, что бывший и нынешний бенефициары этой фирмы являются компаньонами: они совместно владеют Тюкалинским маслосыркомбинатом, одним из крупнейших предприятий молочной промышленности в регионе. Чернявскому принадлежат 80% УК, Сорокиной — 20%.
В мае 2023 года Город55 писал о том, что Чернявский и Сорокина совместно создали ООО «Управляющая компания „Актив-Консалтинг“», специализация которого — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».