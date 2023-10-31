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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 06:42

иллюстрация

С желто-зеленым окрасом. В Омске Иртыш вновь покрылся масляными пятнами

31 октября 2023, 06:40
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске Иртыш вновь покрылся масляными пятнами

Странное явление возникло в районе речного вокзала.

В паблике «ЧП Омск» появилась информация о загрязнении Иртыша. Жители областного центра заметили странные пятна на реке вчера, 30 октября. Соответствующие фотографии были приложены к посту.

На снимках видно два больших желто-зеленых пятна масляной структуры. Они шли по течению рядом с речным вокзалом. В комментариях пользователи шутят, что кто-то выдал «полезные химические элементы для омичей».

Фото: "ЧП Омск"

Некоторые утверждают, что маслянистые пятна возникают на Иртыше не первый раз, и появляются они из трубы шинного завода. Действительно, подобное явление в Омске уже видели несколько раз. В районе речного вокзала, к слову, пленка уже появлялась.

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сообщили, что передали информацию о загрязнении Иртыша в Росприроднадзор.

Уже норма. В Омске на Иртыше появилось очередное масляное пятно
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#Экология#Омск#Омская область#Минприроды#Новости#Загрязнение водоемов#Алина Ясинская#Река Иртыш
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