С желто-зеленым окрасом. В Омске Иртыш вновь покрылся масляными пятнами

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В паблике «ЧП Омск» появилась информация о загрязнении Иртыша. Жители областного центра заметили странные пятна на реке вчера, 30 октября. Соответствующие фотографии были приложены к посту.
На снимках видно два больших желто-зеленых пятна масляной структуры. Они шли по течению рядом с речным вокзалом. В комментариях пользователи шутят, что кто-то выдал «полезные химические элементы для омичей».
Некоторые утверждают, что маслянистые пятна возникают на Иртыше не первый раз, и появляются они из трубы шинного завода. Действительно, подобное явление в Омске уже видели несколько раз. В районе речного вокзала, к слову, пленка уже появлялась.
В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сообщили, что передали информацию о загрязнении Иртыша в Росприроднадзор.