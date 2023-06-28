«Крик о помощи». Жильцов пятиэтажки с туалетами на кухне затопило после дождя

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Сегодня, 28 июня, в сообществе «Омск ВК» появился пост с жалобой от жителей многоэтажного дома, где на время ремонта пришлось переместить туалеты на кухню. По словам собственников, крыша была отремонтирована плохо. Кровля не выдержала вчерашнего ливня, так что квартиры на последнем этаже оказались затоплены.
Как сообщается в посте, у некоторых жильцов из-за потопа замкнуло проводку. Управляющая компания «Авангард», которая следит за состоянием дома, не помогает проживающим в пятиэтажке, утверждают местные жители.
«Кто будет за это отвечать?», — задаются вопросом омичи.
Сотрудники госжилинспекции Омской области отреагировали на жалобу и посоветовали обратиться к ним, если управляющая компания бездействует.
«По обращению из социальных сетей специалисты ведомства не проводят проверки работы УК. Для того, чтобы была такая возможность, собственникам необходимо обратиться в инспекцию с официальным обращением для обследования и выявления нарушений», — объяснили представители ведомства.
Жильцы дома надеются на то, что врио губернатора Виталий Хоценко обратит на их проблему внимание. У некоторых при этом натяжные потолки, которые «надулись» от воды. Чтобы справиться с проблемой, владельцы используют ведра и другие емкости. Отметим, что ремонт в доме был завершен в этом году.