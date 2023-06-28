«Крик о помощи». Жильцов пятиэтажки с туалетами на кухне затопило после дождя

Жильцы дома надеются на то, что врио губернатора Виталий Хоценко обратит на их проблему внимание. У некоторых при этом натяжные потолки, которые «надулись» от воды. Чтобы справиться с проблемой, владельцы используют ведра и другие емкости. Отметим, что ремонт в доме был завершен в этом году.