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Published Сегодня, 10:19

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иллюстрация

Вышла из дома и исчезла. В Омске ищут 59-летнюю женщину в коричневом пуховике

30 октября 2023, 10:19
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске больше недели ищут женщину в коричневом пуховике

Добровольцы рассказали, как выглядит исчезнувшая, и попросили помощь неравнодушных омичей.

В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» сообщили о поиске 59-летней женщины. Она исчезла в воскресенье, 22 октября. Последний раз ее видели в доме по улице 10-я Северная, 3.

Омичка вышла оттуда и пропала. О ее местоположении неизвестно уже больше недели. В день исчезновения она была одета в коричневый пуховик с опушкой на капюшоне, черные штаны и такого же цвета ботинки.

Ее рост составляет 150 см. Она худощавого телосложения. У пропавшей короткие русые волосы. Взглянуть на ориентировку можно на странице объединения добровольцев.

Всех, кому что-либо известно о женщине, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02(102).

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Пропал человек#Пропала женщина#Алина Ясинская
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