Вышла из дома и исчезла. В Омске ищут 59-летнюю женщину в коричневом пуховике

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» сообщили о поиске 59-летней женщины. Она исчезла в воскресенье, 22 октября. Последний раз ее видели в доме по улице 10-я Северная, 3.
Омичка вышла оттуда и пропала. О ее местоположении неизвестно уже больше недели. В день исчезновения она была одета в коричневый пуховик с опушкой на капюшоне, черные штаны и такого же цвета ботинки.
Ее рост составляет 150 см. Она худощавого телосложения. У пропавшей короткие русые волосы. Взглянуть на ориентировку можно на странице объединения добровольцев.
Всех, кому что-либо известно о женщине, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02(102).