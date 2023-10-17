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Published Сегодня, 10:12

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Updated Сегодня, 10:15

иллюстрация

Купила билет и пошла на рынок. В Омске ищут женщину, исчезнувшую 34 года назад

17 октября 2023, 10:12
Фото: Город55
иллюстрация

Омская полиция занялась поисками женщины, пропавшей 34 года назад

Известно, что перед исчезновением девушка общалась с однокурсниками.

В пресс-центре регионального УМВД сообщили о розыске женщины, которая пропала еще в 1989 году на территории Омска. Загадочное исчезновение случилось 19 октября.

В тот день 34 года назад 23-летняя девушка купила на железнодорожном вокзале билет до Ишима (Тюменская область) и пошла на рынок. Однако на вокзал она так и не явилась, до пункта назначения не доехала. Родные потеряли связь с ней, пытались найти, но поиски оказались безуспешными.

Несколько дней назад семья решила возобновить поиски, обратившись в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже выяснили, что девушка могла перед отъездом общаться с двумя сокурсниками-парнями.

Фото: УМВД РФ по Омской области

В 2023 году пропавшей женщине должно быть уже 57 лет. Качественных фотографий ее самой нет, но полицейским предоставили снимки сестры-близнеца.

Всех, кому что-либо известно об исчезнувшей, просят обратиться в полицию по телефонам 79-33-02 или 8-913-609-74-19.

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Происшествия#Омск#Омская область#Поиски#Новости#Пропала девушка#Пропал человек#Пропала женщина#Поиски человека#Алина Ясинская
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