Купила билет и пошла на рынок. В Омске ищут женщину, исчезнувшую 34 года назад

В тот день 34 года назад 23-летняя девушка купила на железнодорожном вокзале билет до Ишима (Тюменская область) и пошла на рынок. Однако на вокзал она так и не явилась, до пункта назначения не доехала. Родные потеряли связь с ней, пытались найти, но поиски оказались безуспешными.