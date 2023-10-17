Купила билет и пошла на рынок. В Омске ищут женщину, исчезнувшую 34 года назад

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В пресс-центре регионального УМВД сообщили о розыске женщины, которая пропала еще в 1989 году на территории Омска. Загадочное исчезновение случилось 19 октября.
В тот день 34 года назад 23-летняя девушка купила на железнодорожном вокзале билет до Ишима (Тюменская область) и пошла на рынок. Однако на вокзал она так и не явилась, до пункта назначения не доехала. Родные потеряли связь с ней, пытались найти, но поиски оказались безуспешными.
Несколько дней назад семья решила возобновить поиски, обратившись в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже выяснили, что девушка могла перед отъездом общаться с двумя сокурсниками-парнями.
В 2023 году пропавшей женщине должно быть уже 57 лет. Качественных фотографий ее самой нет, но полицейским предоставили снимки сестры-близнеца.
Всех, кому что-либо известно об исчезнувшей, просят обратиться в полицию по телефонам 79-33-02 или 8-913-609-74-19.