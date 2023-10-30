Омичами, проживающими в зоне ЧС, займется специально созданная комиссия

Комиссия станет координационным органом и будет отвечать за оказание финансовой помощи населению, пострадавшему в результате ЧС природного и техногенного характера. Для этого членам комиссии предстоит обследовать территории, состояние жилых зданий в зоне ЧС, а также обследовать жилье на предмет утраты имущества первой необходимости в результате происшествия.