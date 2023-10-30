Омичами, проживающими в зоне ЧС, займется специально созданная комиссия

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
В Омске собираются создать специальную комиссию, которая будет устанавливать факты проживания граждан в жилых помещениях, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате ЧС на территории города. Проект постановления, который должен подписать мэр Омска Сергей Шелест, опубликовали 30 октября.
Комиссия станет координационным органом и будет отвечать за оказание финансовой помощи населению, пострадавшему в результате ЧС природного и техногенного характера. Для этого членам комиссии предстоит обследовать территории, состояние жилых зданий в зоне ЧС, а также обследовать жилье на предмет утраты имущества первой необходимости в результате происшествия.
В проекте постановления помимо функций и задач определен состав комиссии. Ее председателем станет заммэра Омска, директор департамента общественной безопасности Эдуард Ягодка. Замещать его будет начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям общественной безопасности Артем Широкорад. Также в состав комиссии вошли сотрудники других департаментов городской администрации, представители от администраций каждого округа, заместитель завотделом эксплуатации системы «112».
Напомним, ранее Город55 рассказывал об изменениях в структуре администрации Омска. Одно из них как раз касалось совмещения должности заместителя мэра города и директора департамента общественной безопасности. В ведение этого специалиста также перешло управление финансового контроля.