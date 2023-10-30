На время праздников. В Омской области отменят несколько электричек

Так, 4 и 6 ноября поезд №6661 Калачинская — Омск отправление из Калачинска в 5:50, 5 ноября, электричка №6486 «Москаленки-Омск», отправление со станции Москаленки в 18:47, 6 ноября электропоезд №6672 Омск — Калачинская, отправление со станции Омск в 17:29 курсировать не будут.