На время праздников. В Омской области отменят несколько электричек

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Омской области на время ноябрьских праздников изменится расписание пригородных электричек, сообщили на сайте РЖД.
Так, 4 и 6 ноября поезд №6661 Калачинская — Омск отправление из Калачинска в 5:50, 5 ноября, электричка №6486 «Москаленки-Омск», отправление со станции Москаленки в 18:47, 6 ноября электропоезд №6672 Омск — Калачинская, отправление со станции Омск в 17:29 курсировать не будут.
На маршруте Омск-Калачинская к услугам пассажиров будут доступны 4 ноября — 3 пары электропоездов, 6 ноября — 2 пары, на маршруте Москаленки-Омск 5 ноября — 4 пары электропоездов.
Со вторника, 7 ноября, электрички будут ездить по привычному графику.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омск в начале сентября поступило два современных электропоезда с зарядками для смартфонов.