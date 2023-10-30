Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Иллюстрация

На время праздников. В Омской области отменят несколько электричек

30 октября 2023, 05:22
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омской области из-за Дня народного единства отменят несколько электричек

С 7 ноября пригородные электропоезда поедут по привычному расписанию.

В Омской области на время ноябрьских праздников изменится расписание пригородных электричек, сообщили на сайте РЖД.

Так, 4 и 6 ноября поезд №6661 Калачинская — Омск отправление из Калачинска в 5:50, 5 ноября, электричка №6486 «Москаленки-Омск», отправление со станции Москаленки в 18:47, 6 ноября электропоезд №6672 Омск — Калачинская, отправление со станции Омск в 17:29 курсировать не будут.

На маршруте Омск-Калачинская к услугам пассажиров будут доступны 4 ноября — 3 пары электропоездов, 6 ноября — 2 пары, на маршруте Москаленки-Омск 5 ноября — 4 пары электропоездов.

Со вторника, 7 ноября, электрички будут ездить по привычному графику.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омск в начале сентября поступило два современных электропоезда с зарядками для смартфонов.

USB и крепления для велосипедов. В Омск привезли новые современные электрички
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Омская область#РЖД#Расписание#День народного единства#Электрички#Евгений Игишев
Подпишитесь
Изнасилование в детдоме, рост заболеваемости коронавирусом, первый снег в Омске
Вчера, 08:39
«Попадают в зону действия». Омичи забили тревогу из-за вышки у детсада и поликлиники
Сегодня, 06:15
Ситуация прояснится позже. В Омске до сих пор не начали ремонтировать гимназию №88
Сегодня, 05:36
О чем молчат дети. Московский юрист планирует собрать информацию об омских интернатах
Сегодня, 02:53
Заметает. Омск встал в 7-бальные пробки во время снегопада
Сегодня, 03:23
Интеграцией омского метро в транспортную сеть решила заняться белорусская компания
Сегодня, 05:38