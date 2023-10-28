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Съездил за пивом. Омич угнал автомобиль, чтобы добраться до магазина

28 октября 2023, 04:49
Фото: 1MI
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Омич угнал автомобиль у своего друга и поехал в магазин за пивом

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит срок.

В Тевризском районе Омской области 27 октября 24-летний местный житель угнал автомобиль, чтобы съездить за пивом в магазин, сообщили в региональном УМВД.

Подозреваемый вечером выпивал со своим 35-летним приятелем у него дома. Когда хозяин уснул, молодой человек взял ключи от чужого автомобиля «ВАЗ-21150» и поехал в магазин. Утром владелец обнаружил, что машина стоит не на своем месте и позвонил в полицию.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

Ранее Город55 рассказывал, как омич пытался под курткой вынести два робота-пылесоса из гипермаркета.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Угон автомобиля#УМВД#Магазин#Уголовное дело#Пиво#Тевризский район#Срок#Евгений Игишев
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