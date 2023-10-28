Съездил за пивом. Омич угнал автомобиль, чтобы добраться до магазина

Подозреваемый вечером выпивал со своим 35-летним приятелем у него дома. Когда хозяин уснул, молодой человек взял ключи от чужого автомобиля «ВАЗ-21150» и поехал в магазин. Утром владелец обнаружил, что машина стоит не на своем месте и позвонил в полицию.