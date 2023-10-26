Сергей Плисов передал Алексею Царуку долю одной из своих строительных компаний

«Московка-дом1» планирует строить многоэтажный жилой дом в ЖК «Московка-2». В сентябре Город55 писал о получении компанией положительного заключения экспертизы. Кстати, в октябре такое заключение получила и «Московка-дом3», которая будет строить многоэтажку в том же ЖК и даже в том же квартале.