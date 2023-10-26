Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 05:02

Published Вчера, 05:02

Modified Вчера, 05:21

Updated Вчера, 05:21

Сергей Плисов передал Алексею Царуку долю одной из своих строительных компаний

Сергей Плисов передал Алексею Царуку долю одной из своих строительных компаний

26 октября 2023, 05:02
Фото: 1MI
«СЗ „Московка-дом1“ собирается строить жилой дом на Московке-2.

В обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Московка-дом1“» поменялась структура собственности. С момента основания компании в 2018 году ее единственным учредителем был Сергей Плисов, но 25 октября появился второй владелец — Алексей Царук, которому принадлежат 0,025% уставного капитала (это 1/4000). Одновременно Царук стал директором фирмы, сменив Плисова.

Оба предпринимателя являются видными представителями омского строительного бизнеса. Плисов владеет еще и компанией «Московка-дом2», Царук — компанией «Московка-дом3». Все три компании с однотипными названиями были зарегистрированы в сентябре 2018 года (первая и вторая 13-го числа, третья — 11-го).

«Московка-дом1» планирует строить многоэтажный жилой дом в ЖК «Московка-2». В сентябре Город55 писал о получении компанией положительного заключения экспертизы. Кстати, в октябре такое заключение получила и «Московка-дом3», которая будет строить многоэтажку в том же ЖК и даже в том же квартале.

Омскому застройщику Алексею Царуку одобрили проект многоэтажки на Московке-2
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Алексей Царук#Изменение доли#Сергей Плисов
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43