Сергей Плисов передал Алексею Царуку долю одной из своих строительных компаний

Posted Вчера, 05:02
Published Вчера, 05:02
Modified Вчера, 05:21
Updated Вчера, 05:21
В обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Московка-дом1“» поменялась структура собственности. С момента основания компании в 2018 году ее единственным учредителем был Сергей Плисов, но 25 октября появился второй владелец — Алексей Царук, которому принадлежат 0,025% уставного капитала (это 1/4000). Одновременно Царук стал директором фирмы, сменив Плисова.
Оба предпринимателя являются видными представителями омского строительного бизнеса. Плисов владеет еще и компанией «Московка-дом2», Царук — компанией «Московка-дом3». Все три компании с однотипными названиями были зарегистрированы в сентябре 2018 года (первая и вторая 13-го числа, третья — 11-го).