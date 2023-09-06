Лишенный доверия омский чиновник построит многоэтажный дом на Московке-2

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
В Ленинском округе Омска, на Московке-2, собираются строить еще один многоквартирный дом. Как стало известно Городу55, ООО «Базис» накануне выдало положительное заключение экспертизы на проект строительства жилого дома №2 в квартале В.
Разработкой документации занимался омский «Проектный институт „Горпроект“», учредителем которого является Владимир Волков. Строительством дома займется «Специализированный застройщик „Московка-дом1“. Компанию с уставным капиталом в 40 млн рублей зарегистрировали в Омске в сентябре 2018 года. Владеет и руководит фирмой бывший начальник Госжилинспекции Сергей Плисов. В прошлом году выручка ООО „СЗ „Московка-дом1“ составила 65 тысяч рублей, чистая прибыль — 44 тысячи.
Плисову также принадлежит еще одна компания — «Специализированный застройщик „Московка-дом2“, созданная одновременно с первой. Ее выручка по итогам прошлого года — 149,7 млн рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 719553% до 165,5 млн рублей.
Напомним, что отправили Сергея Плисова в отставку в связи с утратой доверия 19 июля 2018 года. До этого он пять лет возглавлял омскую Госжилинспекцию.