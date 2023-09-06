Лишенный доверия омский чиновник построит многоэтажный дом на Московке-2

Разработкой документации занимался омский «Проектный институт „Горпроект“», учредителем которого является Владимир Волков. Строительством дома займется «Специализированный застройщик „Московка-дом1“. Компанию с уставным капиталом в 40 млн рублей зарегистрировали в Омске в сентябре 2018 года. Владеет и руководит фирмой бывший начальник Госжилинспекции Сергей Плисов. В прошлом году выручка ООО „СЗ „Московка-дом1“ составила 65 тысяч рублей, чистая прибыль — 44 тысячи.