Омскому застройщику Алексею Царуку одобрили проект многоэтажки на Московке-2

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Как стало известно Городу55, проект строительства многоквартирного жилого дома №3 на Московке-2 получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис». В качестве застройщика выступает общество с ограниченной ответственностью СЗ «Московка-дом3». Фирма, зарегистрированная в сентябре 2018 года, принадлежит Алексею Царуку.
Разработкой проектной документации для Царука занимался омский «Проектный институт „Горпроект“».
Новый дом будет переменной этажности — от 10 до 17 этажей. Площадь квартир в нем составит 11866,99 кв. м, коммерческих помещений — 1425,4 кв. м. Многоэтажку застройщик возводит на Сибирском проспекте в квартале В жилищного комплекса «Московка-2».
Разрешение на строительство жилого дома №3 компании Царука выдали 31 августа прошлого года. Срок завершения строительства запланирован на 2 квартал 2025 года.
Отметим, что выручка ООО СЗ «Московка-дом3» по итогам прошлого года составила 157,6 млн рублей, чистая прибыль увеличилась до 139,3 млн рублей. Недавно Царук создал еще одну компанию — «СТП-Омск», официальной специализацией которой является «торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями».