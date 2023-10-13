Омскому застройщику Алексею Царуку одобрили проект многоэтажки на Московке-2

Новый дом будет переменной этажности — от 10 до 17 этажей. Площадь квартир в нем составит 11866,99 кв. м, коммерческих помещений — 1425,4 кв. м. Многоэтажку застройщик возводит на Сибирском проспекте в квартале В жилищного комплекса «Московка-2».