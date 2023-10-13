Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Иллюстрация

Омскому застройщику Алексею Царуку одобрили проект многоэтажки на Московке-2

13 октября 2023, 06:11
Фото: 1MI
Иллюстрация
Завершить строительство компания планирует во втором квартале 2025 года.

Как стало известно Городу55, проект строительства многоквартирного жилого дома №3 на Московке-2 получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис». В качестве застройщика выступает общество с ограниченной ответственностью СЗ «Московка-дом3». Фирма, зарегистрированная в сентябре 2018 года, принадлежит Алексею Царуку.

Разработкой проектной документации для Царука занимался омский «Проектный институт „Горпроект“».

Новый дом будет переменной этажности — от 10 до 17 этажей. Площадь квартир в нем составит 11866,99 кв. м, коммерческих помещений — 1425,4 кв. м. Многоэтажку застройщик возводит на Сибирском проспекте в квартале В жилищного комплекса «Московка-2».

Участок, на котором строят домУчасток, на котором строят дом
Участок, на котором строят дом
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Разрешение на строительство жилого дома №3 компании Царука выдали 31 августа прошлого года. Срок завершения строительства запланирован на 2 квартал 2025 года.

Отметим, что выручка ООО СЗ «Московка-дом3» по итогам прошлого года составила 157,6 млн рублей, чистая прибыль увеличилась до 139,3 млн рублей. Недавно Царук создал еще одну компанию — «СТП-Омск», официальной специализацией которой является «торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями».

Омский бизнесмен Алексей Царук создал еще одну компанию
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Московка 2#Юлия Истомина#Алексей Царук
Подпишитесь
Дмитрий Ушаков будет отвечать за развитие сел в Омской области
Сегодня, 03:17
Снесет крышу. Омичей предупредили о порывистом ветре
Сегодня, 03:59
В Омске на Ленинградском мосту планируют открыть отремонтированную полосу
Сегодня, 02:50
В Омской области с началом осени взлетели цены на топливо
Сегодня, 08:01
В Омске у метромоста сдали в эксплуатацию четырехзвездочную гостиницу Cosmos
Сегодня, 07:48
Три варианта. В Омске заплатят 121 млн за проект интеграции недостроенного метро
Сегодня, 07:49