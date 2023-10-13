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Петр Варнавский стал единственным владельцем строительной фирмы в Петербурге

Петр Варнавский стал единственным владельцем строительной фирмы в Петербурге

13 октября 2023, 06:16
Фото: 1MI
К нему перешла вторая половина уставного капитала ООО «ДЭК».

В обществе с ограниченной ответственностью «ДЭК», прописанном в Санкт-Петербурге на проспекте Энергетиков, изменилась структура собственности. До недавнего времени там было двое учредителей — Петр Варнавский и Олег Швецов, по 50% на каждого. Однако с 11 октября на Варнавского записаны все 100%.

Петр Варнавский — известный в Омске бизнесмен, сын покойного спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. Ему принадлежат доли ряда значимых активов, в числе которых КДЦ Маяковского, «Казачья слобода», «У Швейка» и др.

«ДЭК» — строительная компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. 2022 год она закончила с убытком 7 тысяч рублей. Стоимость активов фирмы тоже выражается отрицательным числом — 48 тысяч рублей. Директором «ДЭК» является Ярослав Олегович Швецов, в прошлом — один из учредителей компании.

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#Бизнес#Новости#Петр Варнавский#Николай Эйхвальд#Изменение доли
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