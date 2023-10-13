Петр Варнавский стал единственным владельцем строительной фирмы в Петербурге

В обществе с ограниченной ответственностью «ДЭК», прописанном в Санкт-Петербурге на проспекте Энергетиков, изменилась структура собственности. До недавнего времени там было двое учредителей — Петр Варнавский и Олег Швецов, по 50% на каждого. Однако с 11 октября на Варнавского записаны все 100%.