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Слияние фирм

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Июль
Ушаковы присоединили свою кемеровскую фирму к омской
25 июля, 05:36
Июнь
Фридманы объединили свои заправки с «Евромедом»
Новая компания почти на 100% принадлежит Илье Фридману.
10 июня, 05:11
Январь
Ушаковы объединили две свои фирмы в Забайкалье
23 января, 12:11
Фридманы решили объединить свои заправки с «Евромедом»
Слияние двух фирм уже одобрено.
22 января, 11:41
Октябрь 2023
Петр Варнавский присоединил к одной из своих фирм «Сибирское бистро»
Его компаньон по «МК-Актив» — Илья Иванов.
26 октября 2023, 09:06
Объединение двух компаний Константина Смирнова перешло в решающую стадию
4 октября 2023, 09:05
Ушаковы объединяют две своих фирмы в Забайкалье
4 октября 2023, 05:05

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