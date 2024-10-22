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Вредный воздух. В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности
22 октября, 04:29
Популярная зона отдыха в Омске теперь без собак: что изменилось в Городском саду
В Омске ввели неожиданный запрет на выгул собак в недавно благоустроенной зоне Городского сада.
10 октября, 07:02
Обновили асфальт. Хоценко рассказал про ремонт трассы в Омской области
Впереди следующий этап с укреплением обочин и установкой дорожных знаков.
2 октября, 06:15
Омские парламентарии обсудили развитие технического образования в регионе
17 сентября, 08:10
На территории омской «Зеленой реки» построят многофункциональный спорткомплекс
В строящемся квартале «Зеленой реки» появится многофункциональный спортивный комплекс — его открытие запланировано в 2027 году.
25 июня, 10:19
В Омске пройдет хакатон с призовым фондом в 2,4 млн рублей
11 июня, 04:23
Виталий Хоценко: В Омской области построят 62 базовые станции сотовой связи
12 апреля, 06:07
В Штабе общественной поддержки рассказали, как преобразилась Омская область
27 февраля, 08:12
2023
Хоценко рассказал о планах запуска в Омске образовательного центра «Сириус 55»
3 ноября 2023, 04:05
Омичи собрали 6 тонн макулатуры к Всемирному дню без бумаги
26 октября 2023, 06:05
Хоценко сообщил, что на улицах Омска появятся дополнительные 10 экоавтобусов
9 октября 2023, 05:34
Омск претендует на звание лидера федерального проекта «Чистый воздух»
На недавнем заседании обновленный общественно-экспертный совет по вопросам экологии обсудил экологическую ситуацию в регионе.
15 августа 2023, 14:49
Омичам рассказали, как стать наставником для ребенка из детского дома
В омской области реализуют федеральный проект «Наставничество» от фонда «Солнечный город».
11 июля 2023, 11:38

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