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Posted 25 октября, 10:21

Published 25 октября, 10:21

Modified 25 октября, 10:24

Updated 25 октября, 10:24

Иллюстрация

В горсовете разрешили застроить пустырь у «Атриум-кино» жилыми домами

25 октября 2023, 10:21
Фото: 1MI
Иллюстрация

Депутаты горсовета дали согласие на возведение рядом с «Атриум-кино» ЖК

На заседании городского совета было принято решение снять с участка статус общественно-деловой зоны.

Теперь участок на улице Маршала Жукова переквалифицирован из зоны объектов административно-делового и общественного назначения в общественно-жилую зону высокой этажности. Такое решение было утверждено сегодня, 25 октября.

Однако что именно появится на этом месте пока неясно. Парламентарий не дал по этому вопросу никаких комментариев. Но, стоит заметить, что в генеральном плане города этот участок земли предназначен для детской школы искусств.

«Все изменения соответствуют положениям Генерального плана Омска», — отметил на заседании председатель городского совета Владимир Корбут.
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#Стройка#Омск#Омская область#Строительство#Кинотеатры#Омские кинотеатры#Новости#Кинотеатр#Анастасия Баянова
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