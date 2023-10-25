В горсовете разрешили застроить пустырь у «Атриум-кино» жилыми домами

Posted 25 октября, 10:21
Published 25 октября, 10:21
Modified 25 октября, 10:24
Updated 25 октября, 10:24
Теперь участок на улице Маршала Жукова переквалифицирован из зоны объектов административно-делового и общественного назначения в общественно-жилую зону высокой этажности. Такое решение было утверждено сегодня, 25 октября.
Однако что именно появится на этом месте пока неясно. Парламентарий не дал по этому вопросу никаких комментариев. Но, стоит заметить, что в генеральном плане города этот участок земли предназначен для детской школы искусств.
«Все изменения соответствуют положениям Генерального плана Омска», — отметил на заседании председатель городского совета Владимир Корбут.