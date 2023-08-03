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В Омске начался снос кинотеатра «Сатурн»

3 августа 2023, 12:34
Фото: Город55
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Жители Амурского поселка заметили, что полуразрушенное здание начали демонтировать.

Кинотеатр, построенный в далеком 1969 году, начали сносить. Полуразрушенное здание пустовало уже много лет. С 2017 года велся активный поиск инвесторов, однако он не увенчался успехом и в конце прошлого года руины кинотеатра выкупило ООО «Волгоградская», учредителем которого является Ольга Мосунова.

Компания предложила 13,22 млн рублей за саму постройку, еще 21,27 млн рублей она потратила на участок земли под ней. В общей сложности «Сатурн» обошелся покупателю в 34 млн рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская» специализируется на строительстве жилых и нежилых домов, поэтому снос старого здания вполне объясним. Сегодня утром в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлено начало работ.

Напомним, ранее сообщалось, что на этом месте собственники хотят открыть новый торгово-досуговый комплекс.

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#Анастасия Баянова#Кинотеатры#Кинотеатр#Омские кинотеатры#Разрушенное здание#Разрушение#Торговый центр#Торговый комплекс#Омск
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