В Омске начался снос кинотеатра «Сатурн»

Кинотеатр, построенный в далеком 1969 году, начали сносить. Полуразрушенное здание пустовало уже много лет. С 2017 года велся активный поиск инвесторов, однако он не увенчался успехом и в конце прошлого года руины кинотеатра выкупило ООО «Волгоградская», учредителем которого является Ольга Мосунова.