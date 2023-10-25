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Posted 25 октября, 05:32

Published 25 октября, 05:32

Modified 25 октября, 05:34

Updated 25 октября, 05:34

иллюстрация

Ищут добровольцы. В Омске исчезла коротковолосая женщина в черном пальто

25 октября 2023, 05:32
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске исчезла коротковолосая женщина в черном пальто

О пропавшей известно немногое, но поисковики опубликовали фотографию, как она выглядит.

В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» рассказали об исчезновении женщины 1948 года рождения. Она вышла из дома по улице Куйбышева, 140 в Омске и пропала. Это случилось вчера, 24 октября.

Ее рост составляет 158-160 см. У нее короткие крашенные в блонд волосы. В день исчезновения на ней было одето черное пальто. Добровольцы опубликовали фотографию, как выглядит женщина. Ее можно посмотреть здесь. Судя по снимку, у нее также могут быть очки квадратной формы.

Всех, кому известно что-либо о ее местонахождении, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обращаться в полицию по номеру 02(102).

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Пропал человек#Пропала женщина#Алина Ясинская
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