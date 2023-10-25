Ищут добровольцы. В Омске исчезла коротковолосая женщина в черном пальто

Ее рост составляет 158-160 см. У нее короткие крашенные в блонд волосы. В день исчезновения на ней было одето черное пальто. Добровольцы опубликовали фотографию, как выглядит женщина. Ее можно посмотреть здесь. Судя по снимку, у нее также могут быть очки квадратной формы.