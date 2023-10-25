Хоценко сообщил о завершении ремонта участка на магистрали, граничащей с Казахстаном

Подрядная строительная организация занималась участком с 71 по 79 километры. Нанятые по государственному контракту рабочие смогли приступить к реализации проекта раньше положенного срока. Изначально планировалось, что ремонт на этой территории будет выполняться в предстоящем 2024 году. Однако соответствующие работы удалось организовать раньше. Дело в том, что Омская область получила казначейский кредит, сообщили в пресс-службе регионального правительства.