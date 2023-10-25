Хоценко сообщил о завершении ремонта участка на магистрали, граничащей с Казахстаном

Posted 25 октября, 06:29
Published 25 октября, 06:29
Modified 25 октября, 06:31
Updated 25 октября, 06:31
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что ремонт участка дороги Омск — Одесское — граница Республики Казахстан завершен. Его обновляли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который был инициирован президентом Владимиром Путиным.
Подрядная строительная организация занималась участком с 71 по 79 километры. Нанятые по государственному контракту рабочие смогли приступить к реализации проекта раньше положенного срока. Изначально планировалось, что ремонт на этой территории будет выполняться в предстоящем 2024 году. Однако соответствующие работы удалось организовать раньше. Дело в том, что Омская область получила казначейский кредит, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Дорогу сдали опережающими темпами, изначально она была в планах на следующий год. На 71-79 км дорожники уложили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и установили остановочные пункты. Работы на этой магистрали продолжим: в 2024 году возьмемся за участок 83-88 км, в 2025 году — 88-92 км», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В сентябре сотрудники этой же подрядной организации закончили ремонт участка дороги Омск — Одесское — граница Республики Казахстан с 79 по 83 километры. Вообще же, ремонт этой магистрали стартовал в 2018 году. С этого времени, за четыре года, специалисты привели в порядок 44 километра проезжей части.
В правительстве Омской области уточнили, что в общей сложности на территории региона по национальному проекту ремонтируются порядка 200 километров дорог. Реконструкция проходит на 27 дорожных объектах.
Напомним, что губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил выделить дополнительные средства на содержание, ремонт и окончание реконструкции дорог в регионе. Общий объем субсидии составил 89,9 млн рублей. При этом 49,3 млн рублей пойдут на приведение в порядок дорог в Омске.