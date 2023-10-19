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Виталий Хоценко рассказал о ремонте дорог по нацпроектам в Омской области

Виталий Хоценко рассказал о ремонте дорог по нацпроектам в Омской области

19 октября 2023, 05:39
Фото: 1MI
В этом году на эти цели выделили больше 8 млрд рублей. В порядок привели больше 200 км магистралей.

В Омской области в 2023 году отремонтировали больше 200 км дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели были выделено 8,1 млрд рублей. На ряде участков работы проведены досрочно. Подробности в своем телеграм-канале рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Дороги Омской области — одно из приоритетных направлений. В Омске сделали комплексный ремонт 14 улиц и одной полосы Ленинградского моста. Опережающими темпами восстанавливаем участки по Заозерной, Театральной площади, Волочаевской и Омской. Завершили капитальный ремонт дороги: Называевск — Тюкалинск с 44 по 54 км, ремонт Омск — Русская Поляна — Харламово с 0 по 9 км и 30 км Тобольск — Тара — Томск, на участке Тара — Усть-Ишим», — сообщил глава региона.

В Омской области завершили ремонт 23 объектов. На 4 объектах реконструкция заканчивается, в том числе на участке дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Трассу закончат в 2024 году.

#Общество#Омск#Капитальный ремонт#Ленинградский мост#Евгений Игишев#Безопасные качественные дороги#Ремонт улиц#Волочаевская
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