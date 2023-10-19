Виталий Хоценко рассказал о ремонте дорог по нацпроектам в Омской области

В Омской области в 2023 году отремонтировали больше 200 км дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели были выделено 8,1 млрд рублей. На ряде участков работы проведены досрочно. Подробности в своем телеграм-канале рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.