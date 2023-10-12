Зарплата до 49 тысяч. В омский Лесхоз требуются главные и ведущие специалисты

Так, в Исилькульском лесничестве (Москаленский район) и Степном лесничестве (Таврический район) требуются главные специалисты. Кандидатам обещают зарплату от 37 700 до 49 600 рублей. В Саргатском лесничестве ищут ведущего специалиста. Соискателям готовы предложить от 34 200 до 45 700 рублей в месяц.