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Зарплата до 49 тысяч. В омский Лесхоз требуются главные и ведущие специалисты

12 октября 2023, 06:17
Фото: 1MI
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В Лесхоз Омской области ищут сотрудников на зарплату до 49 тысяч рублей

Работа предполагает ненормированный график, а также включает в себя командировки.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области 12 октября опубликовал свежие вакансии.

Так, в Исилькульском лесничестве (Москаленский район) и Степном лесничестве (Таврический район) требуются главные специалисты. Кандидатам обещают зарплату от 37 700 до 49 600 рублей. В Саргатском лесничестве ищут ведущего специалиста. Соискателям готовы предложить от 34 200 до 45 700 рублей в месяц.

От кандидатов требуется высшее образование, опыт государственной службы, знание законов Российской Федерации. Работа предполагает ненормированный график, а также включает в себя командировки. Заявки в Лесхозе принимают до 1 ноября.

Ранее Город55 рассказывал, что в Избирком Омской области требуется начальник отдела на зарплату до 68 тысяч.

Зарплата до 68 тысяч. В омский избирком ищут руководителя отдела
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#Работа#Омск#Омская область#Зарплата#Высшее образование#Лес#Вакансии#Лесничества#Евгений Игишев#Лесхоз#Специалисты
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