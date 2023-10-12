Зарплата до 49 тысяч. В омский Лесхоз требуются главные и ведущие специалисты

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В Главном управлении лесного хозяйства Омской области 12 октября опубликовал свежие вакансии.
Так, в Исилькульском лесничестве (Москаленский район) и Степном лесничестве (Таврический район) требуются главные специалисты. Кандидатам обещают зарплату от 37 700 до 49 600 рублей. В Саргатском лесничестве ищут ведущего специалиста. Соискателям готовы предложить от 34 200 до 45 700 рублей в месяц.
От кандидатов требуется высшее образование, опыт государственной службы, знание законов Российской Федерации. Работа предполагает ненормированный график, а также включает в себя командировки. Заявки в Лесхозе принимают до 1 ноября.
Ранее Город55 рассказывал, что в Избирком Омской области требуется начальник отдела на зарплату до 68 тысяч.