Забудьте на сутки. В Омске перекроют дорогу для ремонта теплосетей

Posted 24 октября, 07:13
Published 24 октября, 07:13
Modified 24 октября, 07:15
Updated 24 октября, 07:15
В пресс-центре администрации Омска сообщили о перекрытии дорог в городе. Это необходимо, что сделать ремонт на тепловых сетях по проспекту Королева. Ограничение будет действовать с 23:00 28 октября до 06:00 29 октября.
Запрет введут на участке дороги по проспекту Королева от жилого дома № 16 по проспекту Королева до улицы М. Никифорова. Автомобилистам предлагают объезжать перекрытую территорию по улицам Волкова, Блюхера и М. Никифорова.