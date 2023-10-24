Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 07:13

Published 24 октября, 07:13

Modified 24 октября, 07:15

Updated 24 октября, 07:15

иллюстрация

Забудьте на сутки. В Омске перекроют дорогу для ремонта теплосетей

24 октября 2023, 07:13
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на Королева перекроют дорогу для ремонта теплосетей

Ограничение будет действовать на предстоящих выходных.

В пресс-центре администрации Омска сообщили о перекрытии дорог в городе. Это необходимо, что сделать ремонт на тепловых сетях по проспекту Королева. Ограничение будет действовать с 23:00 28 октября до 06:00 29 октября.

Фото: пресс-служба администрации Омска

Запрет введут на участке дороги по проспекту Королева от жилого дома № 16 по проспекту Королева до улицы М. Никифорова. Автомобилистам предлагают объезжать перекрытую территорию по улицам Волкова, Блюхера и М. Никифорова.

«Стояли больше часа». Омичи-жители Светлого снова пожаловались на работу транспорта
Узнать подробнее
#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Ограничение движения#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43