В Омской области предприниматель выкупил столетнее здание библиотеки с землей

Posted 24 октября, 02:53
Published 24 октября, 02:53
Modified 24 октября, 02:55
Updated 24 октября, 02:55
В Седельниковском районе Омской области приватизировали 94-летнее здание библиотеки. Объект находится на улице Избышева в селе Седельниково. Особого ажиотажа на торгах не случилось, но покупатель для библиотеки все же нашелся.
Единственная заявка поступила от местного предпринимателя Алексея Назарукова. ИП он зарегистрировал в 2017 году в Седельниково. Занимается мужчина деятельностью в области права, лесозаготовками и деятельностью автомобильного грузового транспорта.
Здание библиотеки площадью 117,9 кв. м досталось предпринимателю по начальной цене — 145 тысяч рублей. Отдельно Назарукову нужно выкупить земельный участок, на котором находится одноэтажная постройка. По условиям договора, цена выкупа участка площадью 650 кв. м составляет 90 тысяч рублей. Вид разрешенного использования земли — культурное развитие.
Ранее Город55 рассказывал о продаже за 1 рубль полуразрушенного здания винного склада в Таре, которое признано объектом культурного наследия. Покупателю нужно будет внести 4 млн в качестве задатка и в обязательном порядке отреставрировать бывший винный склад.