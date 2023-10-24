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Posted 24 октября, 02:53

Published 24 октября, 02:53

Modified 24 октября, 02:55

Updated 24 октября, 02:55

Библиотека

В Омской области предприниматель выкупил столетнее здание библиотеки с землей

24 октября 2023, 02:53
Фото: 1MI
Библиотека

Бизнесмен приобрел в одном из районов Омской области столетнее здание библиотеки

Деревянное одноэтажное здание вошло в программу приватизации.

В Седельниковском районе Омской области приватизировали 94-летнее здание библиотеки. Объект находится на улице Избышева в селе Седельниково. Особого ажиотажа на торгах не случилось, но покупатель для библиотеки все же нашелся.

Единственная заявка поступила от местного предпринимателя Алексея Назарукова. ИП он зарегистрировал в 2017 году в Седельниково. Занимается мужчина деятельностью в области права, лесозаготовками и деятельностью автомобильного грузового транспорта.

Здание библиотеки в СедельниковоЗдание библиотеки в Седельниково
Здание библиотеки в Седельниково
Фото: torgi.gov.ru

Здание библиотеки площадью 117,9 кв. м досталось предпринимателю по начальной цене — 145 тысяч рублей. Отдельно Назарукову нужно выкупить земельный участок, на котором находится одноэтажная постройка. По условиям договора, цена выкупа участка площадью 650 кв. м составляет 90 тысяч рублей. Вид разрешенного использования земли — культурное развитие.

Ранее Город55 рассказывал о продаже за 1 рубль полуразрушенного здания винного склада в Таре, которое признано объектом культурного наследия. Покупателю нужно будет внести 4 млн в качестве задатка и в обязательном порядке отреставрировать бывший винный склад.

Рубль и винный склад ваш. Для исторического здания в Омской области ищут владельца
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#Общество#Омск#Омская область#Продажа#Предприниматель#Библиотека#Новости#Приватизация#Седельниковский район#Юлия Истомина
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