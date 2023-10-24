Коттеджи в сосновом лесу. В Омской области за 75 млн продают базу отдыха

В Чернолученской зоне отдыха выставили на продажу базу «Марьина роща». Комплекс представляет из себя два благоустроенных коттеджа площадью 495,8 и 670,2 кв. м. с 40 номерами, есть кафе с кухней, детская игровая комната, бильярдная, мангальные зоны, сауны, пруд и отдельный двухуровневый дом с камином, кухней и двумя спальнями. Цена комплекса — 75 млн рублей.