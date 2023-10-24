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Posted 24 октября, 06:23

Published 24 октября, 06:23

Modified Вчера, 02:44

Updated Вчера, 02:44

Иллюстрация

Коттеджи в сосновом лесу. В Омской области за 75 млн продают базу отдыха

24 октября 2023, 06:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области за 75 млн выставили на продажу базу отдыха «Марьина роща»

Комплекс состоит из двух коттеджей и одного отдельного дома. На территории расположены сауны, детская и спортивная площадка, бильярдная, мангальные зоны.

В Чернолученской зоне отдыха выставили на продажу базу «Марьина роща». Комплекс представляет из себя два благоустроенных коттеджа площадью 495,8 и 670,2 кв. м. с 40 номерами, есть кафе с кухней, детская игровая комната, бильярдная, мангальные зоны, сауны, пруд и отдельный двухуровневый дом с камином, кухней и двумя спальнями. Цена комплекса — 75 млн рублей.

«Предназначена для семейного и активного отдыха. Огороженный земельный участок 0,44 га (в собственности) и прилегающий арендованный земельный участок, на котором находятся спортивная площадка с тренажерами, волейбольная площадка, большая горка и т. д.», — говорится в объявлении.
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Скриншот
Фото: mlsn

База находится на территории березово-соснового леса и готова к приему гостей, уверяет собственник. В объявлении сообщается, что бизнес приносит стабильный доход, однако причины его продажи не указаны.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске продают торговый комплекс «Арбат» Магазин находится на улице 10 лет Октября на первом этаже жилого дома.

Для людей с коммерческой «жилкой». В Омске выставили на продажу ТЦ «Арбат»
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#Бизнес#Омская область#Детская площадка#Каток#Лес#Кафе#Евгений Игишев#Продажа бизнеса#Активный отдых#Спортивная площадка
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