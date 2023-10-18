Для людей с коммерческой «жилкой». В Омске выставили на продажу ТЦ «Арбат»

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В Омске на улице 10 лет Октября выставили на продажу торговый центр «Арбат». Общая площадь помещений составляет 350 квадратных метров. Цена готового бизнеса — 22,5 млн рублей.
Собственник рассматривает также вариант обмена на жилую недвижимость. В торговый комплекс заведены коммуникации, оборудована система вентиляции и кондиционирования, пожарно-охранная сигнализация.
«Первая линия. Панорамное место. Высокий пешеходный и транспортный трафик. Торговый комплекс хорошо просматривается с проезжей части. Рядом располагается большое количество многоэтажных домов, остановочные пункты общественного транспорта, объекты социально- бытовой инфраструктуры», — говорится в объявлении.
Продавец также сообщает, что бизнес подойдет для людей с коммерческой «жилкой». Причины продажи торгового комплекса не раскрываются.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске продают банный комплекс и офисы за 56,5 млн рублей. Общая площадь объекта превышает 2,5 тысячи квадратных метров. Речь о трехэтажном здании №157а по улице 5-я Линия.