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Торговый комплекс находится на улице 10 лет Октября

Для людей с коммерческой «жилкой». В Омске выставили на продажу ТЦ «Арбат»

18 октября 2023, 06:49
Фото: Яндекс Карты
Торговый комплекс находится на улице 10 лет Октября

В Омске за 22,5 млн выставили на продажу торговый комплекс «Арбат»

Магазин находится на первом этаже жилого дома. Общая площадь помещений составляет 350 квадратных метров.

В Омске на улице 10 лет Октября выставили на продажу торговый центр «Арбат». Общая площадь помещений составляет 350 квадратных метров. Цена готового бизнеса — 22,5 млн рублей.

Собственник рассматривает также вариант обмена на жилую недвижимость. В торговый комплекс заведены коммуникации, оборудована система вентиляции и кондиционирования, пожарно-охранная сигнализация.

«Первая линия. Панорамное место. Высокий пешеходный и транспортный трафик. Торговый комплекс хорошо просматривается с проезжей части. Рядом располагается большое количество многоэтажных домов, остановочные пункты общественного транспорта, объекты социально- бытовой инфраструктуры», — говорится в объявлении.

Продавец также сообщает, что бизнес подойдет для людей с коммерческой «жилкой». Причины продажи торгового комплекса не раскрываются.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске продают банный комплекс и офисы за 56,5 млн рублей. Общая площадь объекта превышает 2,5 тысячи квадратных метров. Речь о трехэтажном здании №157а по улице 5-я Линия.

В Омске продают «Великую стену» с баней и офисами за 56,5 млн рублей
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#Бизнес#Омск#Омская область#Инфраструктура#Торговый комплекс#Продажа ТЦ#Евгений Игишев#Продажа бизнеса
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