12,5 лет на двоих. В Омской области вынесли приговор друзьям-закладчикам

Posted 24 октября, 04:53
Published 24 октября, 04:53
Modified 24 октября, 04:55
Updated 24 октября, 04:55
В Таре двух молодых людей, 22 и 18 лет, осудили за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Выяснилось, что в феврале нынешнего года фигуранты приехали в лес рядом с Тарой, где извлекли оптовую партию опасного зелья — больше 45 граммов мефедрона. Молодые люди расфасовали наркотики, но разложить по тайникам не успели, злоумышленников задержали полицейские.
Старшему из фигурантов присудили 6,5 лет колонии строгого режима, младшему — 6 лет.
«Изъятое из незаконного оборота наркотическое средство суд постановил уничтожить», — сообщили в прокуратуре.