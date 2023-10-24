12,5 лет на двоих. В Омской области вынесли приговор друзьям-закладчикам

Выяснилось, что в феврале нынешнего года фигуранты приехали в лес рядом с Тарой, где извлекли оптовую партию опасного зелья — больше 45 граммов мефедрона. Молодые люди расфасовали наркотики, но разложить по тайникам не успели, злоумышленников задержали полицейские.