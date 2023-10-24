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Posted 24 октября, 04:53

Published 24 октября, 04:53

Modified 24 октября, 04:55

Updated 24 октября, 04:55

Иллюстрация

12,5 лет на двоих. В Омской области вынесли приговор друзьям-закладчикам

24 октября 2023, 04:53
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области осудили двух молодых людей за распространение наркотиков

Фигуранты получили оптовую партию опасного зелья, расфасовали, но разложить по тайникам не успели.

В Таре двух молодых людей, 22 и 18 лет, осудили за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, что в феврале нынешнего года фигуранты приехали в лес рядом с Тарой, где извлекли оптовую партию опасного зелья — больше 45 граммов мефедрона. Молодые люди расфасовали наркотики, но разложить по тайникам не успели, злоумышленников задержали полицейские.

Старшему из фигурантов присудили 6,5 лет колонии строгого режима, младшему — 6 лет.

«Изъятое из незаконного оборота наркотическое средство суд постановил уничтожить», — сообщили в прокуратуре.
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#Происшествия#Омск#Наркотики#Суд#Приговор#Евгений Игишев#Наркоторговец
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