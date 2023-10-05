Для личного пользования. Омич попался полицейским с пакетом наркотика

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В пресс-центре регионального УМВД сообщили о задержании 26-летнего парня в поселке Большие поля. У него нашли пакет с запрещенным веществом. Известно, что он до этого уже неоднократно был судим за кражи.
Экспертиза показала, что у молодого сельчанина с собой был наркотик растительного происхождения. Он признался, что изготовил гашиш для личного употребления.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Задержанному грозит до трех лет заключения.