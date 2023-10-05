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Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

иллюстрация

Для личного пользования. Омич попался полицейским с пакетом наркотика

5 октября 2023, 07:30
Фото: Город55
иллюстрация

Омские полицейские задержали молодого сельчанина с пакетом наркотика

Возбуждено уголовное дело.

В пресс-центре регионального УМВД сообщили о задержании 26-летнего парня в поселке Большие поля. У него нашли пакет с запрещенным веществом. Известно, что он до этого уже неоднократно был судим за кражи.

Экспертиза показала, что у молодого сельчанина с собой был наркотик растительного происхождения. Он признался, что изготовил гашиш для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Задержанному грозит до трех лет заключения.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Задержание#Наркотики#Новости#Алина Ясинская
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